La Legislatura de Chubut aprobó la creación de un parque fotovoltaico por $8.400 millones

La iniciativa del gobernador Ignacio Torres contempla la instalación 4.680 módulos fotovoltaicos y 8 inversores de corriente alterna en la localidad de Paso de Indios.

La Legislatura de Chubut aprobó la creación de un parque fotovoltaico en la localidad de Paso de Indios con una inversión de $8.400 millones, una iniciativa surgida de un convenio firmado entre el gobernador Ignacio Torres con la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U (EPECH).

La ley fue aprobada este jueves con los votos de los bloques Despierta Chubut y Familia Chubutense. La oposición de Arriba Chubut se abstuvo y el Frente de Izquierda se expidió en contra.

Al presentar el proyecto, el diputado del oficialismo provincial Sergio Ongarato , quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expresó que este proyecto viene a dar respuesta al problema energético de Paso de Indios y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la región.

“La situación energética de la localidad de Paso de Indios es un sistema aislado, con dos grupos electrógenos diésel que están sobredimensionados y que producen cortes frecuentes, costos operativos elevados, emisiones de dióxido de carbono, ruidos, contaminación sonora, molestias para los vecinos”, señaló.

El legislador explicó que con se van a instalar 4.680 módulos fotovoltaicos, 8 inversores de corriente alterna, un banco de baterías, que trabajando en conjunto generan el 78% de la energía que se va a consumir en el año , a través de este sistema de generación eléctrica solar. Y, como respaldo, dos generadores nuevos a combustión que van a producir el 22 % de la energía en el año”, explicó.

“Hay un impacto social importantísimo: Paso de Indios va a tener un sistema de energía estable. Y esto es mejoramiento y calidad de vida básica para los hospitales, para las escuelas, para los comercios, para todos los habitantes”, mencionó.

“También tiene un impacto fiscal importante: hay una reducción del gasto de combustible del 78% de lo que hoy se está gastando; con el ahorro de combustible de este sistema instalado, en tres años se logra pagar el costo de la obra”, finalizó Ongarato.

Chubut tendrá un nuevo parque fotovoltaico

A fines de abril, Torres firmó el convenio por el cual se "garantizará el acceso al suministro eléctrico sin interrupciones, reemplazando el actual sistema de generación mediante grupos electrógenos por una Microred Inteligente, que proveerá energía limpia, segura y accesible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y optimizando los costos operativos mediante la incorporación de nuevas tecnologías y monitoreo remoto en tiempo real".

"Nuestra provincia, siendo uno de los motores energéticos más importantes del país, aún tiene pueblos aislados energéticamente, conectados a motores a gasoil que son ineficientes y generan trastornos y cortes de luz muy importantes en todo el territorio” evaluó el mandamás, y consideró que esta situación “es surrealista, considerando toda la energía que Chubut generó durante tanto tiempo”.

Torres firma A fines de abril, Ignacio Torres firmó el convenio para la creación del parque fotovoltaico en Paso de Indios.

Advirtió, a la par, que “hubo muchos proyectos fallidos bajo títulos pomposos como ‘soberanía energética’, y por eso es importante avanzar con una prueba piloto concreta en un pueblo como Paso de Indios, que hoy depende totalmente de la generación a base de gasoil, para que sea el primero de la Patagonia en consumir energía renovable en su totalidad”.

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna celebró la definición de la Legislatura y aseguró que el parque brindará energía limpia, menos costos y "más futuro para Chubut". Menna consideró que el gobernador Torres tomó una "decisión estratégica enmarcada en un convenio con la Empresa Provincial de Energía, creada por esta gestión con el objetivo de reducir el costo de la energía en nuestra provincia".

En esa línea, el funcionario aseguró que la inversión permitirá reemplazar progresivamente los actuales grupos electrógenos, generando un importante ahorro económico y una mejora sustancial en términos ambientales, apostando a un modelo energético más sustentable y eficiente para los chubutenses.

"Decisiones como estas transforman la matriz energética de Chubut y promueven el desarrollo con visión de futuro", concluyó.