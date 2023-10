De la mano de Olmedo, Milei recaló en Salta para asegurar votos de PASO

Por otro lado, el norte es la región en la que Sergio Massa posó mayores expectativas para repuntar en su performance electoral, de la mano de un ruego a los gobernadores de un mayor compromiso. Con el tucumano Juan Manzur como jefe de campaña en el NOA, se moviliza la militancia norteña de Unión por la Patria (UP). No es casual que también ayer Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, haya desembarcado en Tucumán (ver página 19).

Previo a la recorrida el economista sostuvo: “¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliq, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?”, dijo en relación a la denuncia de parte de Alberto Fernández. Antes, su abogado había pedido que en la Justicia que se archive la denuncia (ver página 11).

“Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?”, insistió Milei.

Por último dijo que “el 22 de octubre se firmará el certificado de defunción del kirchnerismo”. “Les vamos a ganar a nivel nacional y de la mano de Píparo en la última guarida K: la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, La Libertad Avanza denunció a UP por romper el compromiso ético-digital al difundir información falsa sobre las propuestas de campaña del espacio en general y Javier Milei en particular. También solicitaron que la justicia tome “todas las medidas necesarias para evitar este tipo de desinformación”.

“Los anuncios además de tener contenido electoral y violar los propios terminos y condiciones de la plataforma YouTube, contienen información falsa, agraviante y difamatoria sobre Javier Milei y el espacio, poniendo en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia Argentina, que es el voto informado”, declararon desde LLA.