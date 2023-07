Dólar: destacan que mantener una brecha “estabilizada” ayudaría a sostener el consumo

Más allá de las subas de los últimos días, los dólares alternativos se mantienen con cierta calma. Lo que propició que la brecha se redujera y se ubicara en torno del 90%, por debajo del pico máximo cercano al 120% de abril. Aunque en la previa a las elecciones puede resultar una tarea compleja, sostener la brecha “estabilizada” puede ayudar a mantener los niveles de consumo privado, principal componente del PBI. Es que, según señalaron analistas, esto puede evitar que haya un traslado a precios y se acelere la inflación, que afecte el poder adquisitivo y, por ende, la demanda.

Aunque, claro, hay otros factores en juego que impactarán en los niveles de actividad económica, que en abril comenzó a evidenciar los efectos directos de la sequía. Así lo explicó a Ámbito Santiago Manoukian, jefe de Research en Ecolatina: “En términos conceptuales, el nivel de actividad económica se encuentra desafiado principalmente por cinco frentes: la sequía, la escasez de dólares, el impacto de la inflación sobre los ingresos, el escaso margen para una política fiscal expansiva y el efecto de la propia incertidumbre electoral sobre las decisiones de inversión en la economía real”.

“En abril empezamos a ver más crudamente los impactos directos de la sequía sobre la producción agrícola, pero en el marco de una marcada heterogeneidad a nivel sectorial: el agro cae cerca del 40% en su actividad y con eso arrastra a sectores industriales asociados, como la molienda de oleaginosas, la producción de agroquímicos o de maquinaria agrícola. Y también algo en transporte y comunicaciones”, explicó el economista.

Por otro lado, destacó los sectores que continúan creciendo, como el sector oil & gas, por ejemplo, impulsado por Vaca Muerta. “También se está empezando a ver buena performance en la minería de litio. Y, dentro de la industria, hay un sector automotriz que está liderando el crecimiento, dado que su perfil exportador hace que no se vea tan afectado por las trabas para importar. La producción de naftas y gasoil, también viene muy bien. La carne vacuna tiene un buen nivel de actividad, por la mayor faena y producción ante la sequía”, detalló Manoukian.

Brecha y consumo

Otro sector, como el de servicios, se ve menos afectado por las restricciones a las importaciones o la sequía, y contribuye también a sostener el nivel de actividad. “Hoteles y restaurantes, por ejemplo, son casos emblemáticos de eso. Donde hay un consumo que, si bien se debilita a nivel general, por el efecto de una mayor propensión a consumir, y un empleo que no cede, esa demanda se mantiene”, sostuvo Manoukian. Y es ahí, en el consumo, donde mantener la brecha “controlada” puede jugar un rol fundamental en el futuro. “Esto tiene que ver con cuánto puede impactar la aceleración inflacionaria sobre los ingresos reales, en un marco de heterogeneidad dentro del mercado de trabajo, donde el sector informal sigue siendo el más golpeado”, señaló el analista.

“El objetivo del Gobierno, entonces, es primero evitar un salto discreto del tipo de cambio oficial de acá a las elecciones. Y, por otro lado, mantener estabilizada la brecha para evitar que haya un traslado a precios que acelere la inflación y que con eso se ‘coma’ poder adquisitivo, consumo y actividad. Recordemos que el consumo privado es el 70% del PBI”, agregó Manoukian.

En ese sentido, resaltó que “mantener la brecha estabilizada es un objetivo, para que no impacte en el consumo y en la demanda, que en algunos sectores se sigue manteniendo en pie, aunque con heterogeneidad”.

“Entonces, seguir usando el swap de monedas con China y el crédito comercial, seguir maximizando su uso, es sumamente relevante porque, como hay una demanda que no se cae abruptamente, necesitas una oferta que la pueda acompañar. Y esa oferta depende mucho de cuánto puedas importar. Y no tenés dólares. Entonces, para compensar esos u$s20.000 millones que no te ingresan por exportaciones agrícolas, maximizar la utilización de yuanes para importar le está permitiendo al Gobierno sostener un poco más el nivel de actividad económica”, concluyó.

De todas formas, debido al impacto de la sequía, tanto desde Ecolatina como desde otras consultoras estiman una caída en los niveles de actividad para este año. Una contracción que, según se reflejó en el REM del BCRA, sería del 3%.