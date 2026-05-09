En cuanto queda la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo con el aumento y según cantidad de hijos

El Gobierno confirmó una suba en el beneficio. Los nuevos valores ya impactan en los pagos de mayo para AUH y AUE.

Las familias que reciben asistencia alimentaria cobrarán montos más altos según la cantidad de hijos registrados en ANSES.

La Tarjeta Alimentar vuelve a actualizarse en mayo de 2026 después de varios meses sin modificaciones. El Ministerio de Capital Humano confirmó un incremento del 38% sobre los montos del programa y la suba ya impacta en los pagos que reciben millones de familias a través de ANSES .

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El beneficio alimentario está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos que cobran Pensiones No Contributivas. El dinero se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción adicional.

Con esta actualización, las familias pasarán a cobrar cifras bastante más altas que las vigentes durante los últimos meses.

La suba fue oficializada mediante la Resolución 161 del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial. Según informó el Gobierno, el incremento busca recomponer parte del poder de compra perdido frente a la inflación acumulada de alimentos. Los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar quedaron definidos de la siguiente manera:

las familias con un hijo pasan a cobrar $72.250

pasan a cobrar $72.250 los hogares con dos hijos reciben $112.936

reciben $112.936 en el caso de familias con tres hijos o más, el monto asciende a $149.062

El aumento representa la primera actualización importante del programa alimentario después de un largo período con montos congelados. Hasta abril, los valores permanecían prácticamente sin cambios desde 2024. El beneficio alimentario se acredita automáticamente a determinados grupos alcanzados por ANSES. Entre ellos aparecen:

titulares de AUH con hijos de hasta 14 años

embarazadas que cobran AUE desde el tercer mes

madres de siete hijos con Pensión No Contributiva

personas con discapacidad que reciben AUH sin límite de edad

No es necesario realizar un trámite específico para acceder. ANSES cruza automáticamente los datos de cada beneficiario y deposita el monto correspondiente junto con la prestación mensual.

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Monto de la AUH de ANSES en mayo

Además del aumento en la Tarjeta Alimentar, la AUH también recibe actualización durante mayo por la fórmula de movilidad mensual. Con el ajuste del 3,38% aplicado este mes, la Asignación Universal por Hijo alcanza un valor bruto des $141.286 por menor.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto hasta la presentación anual de la Libreta AUH, que acredita escolaridad y controles sanitarios. Por eso, el pago directo mensual queda alrededor de $113.028 por hijo.

Cuando se suma la Tarjeta Alimentar, el ingreso total cambia considerablemente dependiendo de la cantidad de hijos. Una familia con un hijo puede superar los $185.000 entre AUH y asistencia alimentaria. En hogares con dos hijos, el monto conjunto supera ampliamente los $330.000. En familias numerosas, los ingresos mensuales pueden acercarse a los $500.000 considerando AUH y Tarjeta Alimentar juntas.

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Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo

ANSES confirmó el calendario oficial de pagos para mayo de 2026. Las acreditaciones de AUH y Tarjeta Alimentar comienzan durante la segunda semana del mes y se organizan según terminación de DNI. El cronograma quedó establecido de esta manera:

DNI terminados en 0 : 9 de mayo

: 9 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 16 de mayo

: 16 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza en la misma fecha y cuenta donde se acredita la AUH.

Los beneficiarios pueden revisar liquidaciones y fechas de cobro desde la plataforma oficial Mi ANSES. Allí aparecen discriminados los conceptos correspondientes a AUH, Tarjeta Alimentar, complemento leche y otros extras compatibles. También se puede consultar el calendario completo desde el sitio oficial de ANSES.