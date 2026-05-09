Netflix estrenó la icónica película que inició uno de los romances más importantes de Hollywood

Esta producción llena de acción volvió al catálogo y revive el detrás de escena de la historia de amor que sorprendió a millones.

Una icónica película de los 2000 volvió a Netflix y arrasa con todo.

Las plataformas de streaming suelen recuperar títulos que marcaron una época , pero pocas veces un regreso genera tanta repercusión como este. A 20 años de su debut en cines , una aclamada película de espías vuelve a ubicarse entre las más vistas de Netflix gracias a su trama tan intensa y a su reparto de primera.

Además del éxito que tuvo en las taquillas de todo el mundo, la película también es recordada por dar inicio a uno de los romances más icónicos de la industria cinematográfica estadounidense, detalle que la convirtió en un símbolo de la cultura pop de los años 2000 y dominó las portadas de revistas y programas de espectáculos durante toda la década.

La historia gira alrededor de John y Jane Smith, un matrimonio que aparenta llevar una vida común en los suburbios . Con el paso del tiempo, la rutina desgasta la relación y ambos intentan recomponer el vínculo a través de una terapia matrimonial, aunque ninguno se anima a revelar su mayor secreto .

Todo cambia cuando descubren que los dos trabajan como asesinos profesionales para organizaciones rivales. La sorpresa destruye la aparente normalidad del matrimonio y transforma su convivencia en una batalla campal llena de persecuciones, peleas y misiones cruzadas.

La trama se complica todavía más cuando reciben el mismo encargo, el de eliminar a su propia pareja. El largometraje se estrenó en 2005 y superó los 478 millones de dólares de recaudación mundial, lo que la convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de aquel año. La mayor parte de la expectativa pública surgió por la relación entre sus protagonistas, Brad Pitt y Angelina Jolie, que empezó a llamar la atención incluso antes del estreno oficial.

Sr y Sra Smith El romance de los personajes de Brad Pitt y Angelina Jolie traspasó la pantalla y terminó en un matrimonio que duró años. Gentileza - Netflix

Otro dato curioso detrás de la producción es que el guion pasó por decenas de versiones antes del rodaje y otros actores estuvieron cerca de asumir los papeles principales. Entre los nombres que estaban en la lista aparecieron Johnny Depp, Will Smith y Nicole Kidman.

Finalmente, la dupla conformada por Pitt y Jolie terminó impulsando el éxito del proyecto, ambos recibieron 20 millones de dólares por sus actuaciones y dejaron escenas que todavía circulan en redes sociales. Con su regreso al catálogo de Netflix, la película volvió a captar la atención de nuevas generaciones y de quienes desean revivir uno de los clásicos más populares del cine de los 2000.

Netflix: tráiler de Sr. y Sra. Smith

Embed - Mr. & Mrs. Smith (2005) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Netflix: elenco de Sr. y Sra. Smith