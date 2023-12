El ajuste no es inevitable

El Presidente mencionó en siete oportunidades que el ajuste es inevitable y en más de una ocasión hizo alusión a un ajuste “que caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

El discurso del presidente Javier Milei en las escalinatas del Congreso estuvo atravesado por dos ideas centrales e interconectadas entre sí: una es la constante mención a la supuesta herencia explosiva . La otra: que no hay otra alternativa que llevar a cabo un brutal ajuste de shock para evitar un mal peor.

En uno de los pasajes mencionó: “ Ningún Gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros ”. Es una afirmación que no se sostiene, dado que no es posible comparar la situación actual, por ejemplo, con la derivada del derrumbe de la convertibilidad ni, incluso, con la que dejó Mauricio Macri.

El Presidente mencionó en siete oportunidades que el ajuste es inevitable y en más de una ocasión hizo alusión a un ajuste “que caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”. De hecho, Milei acaba de ajustar esta proposición al mencionar que “el 60% del mismo recae en la política y el 40% en el sector privado , pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio”. Además de las dudas que genera esta “transitoriedad” no explicada, la diferenciación carece de sentido, ya que afectar al Estado es afectar casi en su totalidad al sector privado.

Por el lado del gasto, se apunta a un recorte de 2,9 puntos, de los cuales sólo 0,5 puntos corresponden a gastos de funcionamiento del Estado y otros. Se carga el ajuste sobre la obra pública, que impactará de forma negativa a muchas empresas constructoras, en especial pymes, y a sus trabajadores, que muy probablemente quedarán desempleados. Los aumentos de tarifas por la disminución de subsidios afectarán a toda la ciudadanía, y también a los costos de las empresas. La reducción de fondos a las provincias debilitará los presupuestos de estas, y por esa vía también al sector privado.

Por el lado de los ingresos, según un cuadro que dio a conocer el Gobierno, se espera una mayor recaudación, de 2,2% del PBI, producto principalmente de la suba del Impuesto PAIS (0,8%), de mayores retenciones (0,5%) y de la reversión de los cambios en el Impuesto a las Ganancias (0,4%). Llamativamente, el cuadro no contempla el negativo impacto recaudatorio que generará la recesión ya reconocida por el Gobierno. De allí surge una gran pregunta: ¿cuánto más habrá que ajustar, además de lo ya comunicado, para llegar a la prometida meta fiscal?

Producto de la gran devaluación del dólar oficial subieron los precios de todos los productos, impactando sobre el poder de compra de la ciudadanía y en los costos de las empresas. Es así que la aceleración de la inflación es exclusiva responsabilidad de este Gobierno, que además de implementar la devaluación dejó claro que no intervendrá en el proceso de formación de los precios. Más aún, se comunicó la intención de derogar la Ley de Abastecimiento.

No es cierto que no haya alternativa al ajuste. El equilibrio fiscal debe conseguirse de manera gradual, reduciendo la evasión, el contrabando, la elusión, con más progresividad impositiva y con una economía en crecimiento. Además, en 2024 el componente “sequía” no estará presente, lo cual significa que estarán disponibles unos u$s20 mil millones más. A estos recursos hay que sumarles los dólares de sectores como el de la minería y el de la energía, que generarán mayores divisas en 2024. También habrá una mejora en la recaudación por retenciones, en relación con lo que se dejó de percibir en 2023 por la mencionada sequía. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, en 2016, Macri señalaba que la causa principal de la inflación había sido la utilización del Banco Central para financiar el gasto público, que el Estado gastaba “más de lo que podía”.

En aquel momento sostuve que “la pesada herencia es la justificación para el ajuste, y el ajuste es un cambio en el modelo de distribución y acumulación. La devaluación, los despidos y el aumento de tarifas de los servicios públicos nos condenan inevitablemente a un escenario de aumento de la pobreza”. Un derrotero que en ese entonces lamentablemente se terminó convalidando. Dada la orientación de las actuales políticas, que van en la misma dirección, e incluso con una mayor profundidad y aceleración, se presagia un duro impacto en las condiciones de vida de una gran parte de la sociedad argentina.

(*) Diputado Nacional Unión por la Patria. Presidente Partido Solidario.