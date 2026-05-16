Entre guiños y reclamos cruzados, los gobernadores arbitran la crisis del oficialismo

Mandatarios dialoguistas se despegan del Gobierno por el caso Adorni pero no se pliegan al juego opositor en el Congreso. Nuevas fotos en clave federal y lluvia de reclamos por obras, fondos y retenciones. Intendentes alistan ofensiva.

Distancia de Manuel Adorni, guiños legislativos y reclamos por fondos y obras. Una vez más, los gobernadores dialoguistas volvieron a arbitrar entre la Casa Rosada y la oposición, en una semana que incluyó postales compartidas y quejas en tono federal . El oficialismo no logra pasar página de su crisis política interna ni desatar el nudo de la reforma electoral en el Congreso.

La agenda parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) no exhibió grandes luces en los últimos días. Los violetas apenas consiguieron la ampliación en el cargo del juez Carlos Mahiques , padre del ministro de Justicia, y debieron devolver a comisión el proyecto que incluía un plan de pagos para los fondos buitre. En Diputados, la crew presidencial pudo evitar la sesión con la que los bloques opositores pretendían avanzar en el caso Adorni.

La reforma electoral, en tanto, dio el primer paso con una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Sin embargo, y pese a que algunos distritos ya manifestaron su respaldo, sigue lejos de conseguir los apoyos necesarios. Patricia Bullrich intenta que Ficha Limpia se trate aparte de la eliminación de las primarias, tal como pretenden los aliados. La Casa Rosada no cede: se vota todo junto . Esquirlas de la interna mileísta.

Mientras, los gobernadores atienden su juego. "No es tiempo de pensar alianzas, cada uno está viendo qué puede conseguir por la suya", reflexionó una voz que conoce los entuertos palaciegos. No obstante, pese al vuelo bajo, hubo movimientos entre los caciques que merecieron atención. El santafesino Maximiliano Pullaro protagonizó dos fotos importantes: una como invitado y otra, como anfitrión.

Pullaro desembarcó el miércoles en la localidad cordobesa de San Francisco y se mostró con Martín Llaryora, socios en Provincias Unidas (PU) y vecinos en la Región Centro, espacio que comparten con el entrerriano Rogelio Frigerio. Ambos mandatarios inauguraron ExpoLáctea 2026. El corte de cinta sirvió para poner sobre la mesa algunos puntos ríspidos en el vínculo con Nación.

Retenciones, rutas nacionales y energía fueron parte del menú. De hecho, Llaryora reclamó que la baja a los derechos de exportación sea incluida en el "Súper RIGI" anunciado recientemente por el Gobierno. “El silencio es cómplice, por eso hay que levantar la voz. Se baja la carga impositiva a un montón de sectores, pero el campo no puede seguir sosteniendo la fiesta”, lanzó el mediterráneo.

Su par santafesino sumó: “Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo”.

Menos de una semana antes, Axel Kicillof había pasado por territorio cordobés, en una suerte de cabeza de playa para una futura aventura nacional. No hubo foto ni contacto con el gobernador local, que prefirió los cuarteles de invierno. En el kicillofismo trabajan desde abajo y buscan capilaridad en el peronismo territorial para permear entre los coroneles del "cordobesismo".

El miércoles, la acción federal se trasladó a Rosario, en el marco de "La Noche de los Intendentes", un evento que congregó a alcaldes de 18 provincias y a un cuarteto de mandatarios subnacionales. Además del anfitrión Maximiliano Pullaro, también estuvieron los radicales Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo, y el amarillo Ignacio Torres (Chubut). Acompañaron la tertulia el alcalde Pablo Javkin, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y la diputada Gisela Scaglia.

Torres Pullaro Valdés Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés, tres gobernadores de Provincias Unidas.

La cumbre no dejó definiciones de peso, pero sí una postal interesante, con hombres y mujeres que serán fundamentales para la agenda legislativa de Javier Milei. De hecho, la reforma electoral dependerá, en gran parte, de sus voluntades. A excepción de Cornejo, los otros tres líderes conviven en Provincias Unidas, un frente cuyo futuro es una incógnita luego del mal bautismo de fuego en las elecciones legislativas.

Aprovechando el pasaje por la cuna de la bandera, el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) realizó una reunión un día después en la que deslizó duras críticas a Nación por los recortes de fondos. Puntualmente, apuntó al impuesto a los combustibles y al manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ahora preparan una ofensiva legislativa para la primera semana de junio, cuando el espacio participará de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados.

Daniel Passerini (Córdoba), Ulpiano Suárez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná), Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Federico Achaval (Pilar) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe), además de Javkin, fueron algunos de los jefes comunales que nutrieron el cónclave. Passerini, nombrado al frente del COFEIN, advirtió que "las economías de las ciudades se desmoronan" y denunció al Gobierno por "no ver lo que pasa".

Intendentes COFEIN Los intendentes se reunieron en Rosario y trasladarán la ofensiva al Congreso.

También llegaron quejas desde lo alto de la brújula. Con los vicegobernadores de 10 provincias a la cabeza, el parlamento del Norte Grande sesionó en Salta y lanzó una dura advertencia por el suministro de gas, cuya falta amenaza con paralizar la industria de la región. Puntualmente, exigen por la culminación de Reversal Norte del Gasoducto, obra paralizada por Nación.

La cuestión tuvo eco en el Congreso, donde la senadora por Jujuy Carolina Moisés (Convicción Federal) advirtió: "La solución a este problema es política. El Gobierno nacional frenó una obra fundamental para el desarrollo federal de la Argentina y hoy pretende reemplazarla con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo”. Lo propio había hecho el salteño Gustavo Sáenz en un video en redes sociales.

Distancia de Manuel Adorni

Para disgusto del oficialismo, el escándalo en torno a Manuel Adorni sigue dominando la agenda pública. El consenso interno se rompió con el desmarque de Patricia Bullrich, quien reclamó a viva voz que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada, poniendo en palabras lo que piensan varios habitués de la Casa Rosada.

La mancha se extiende también a provincias aliadas, que tomaron distancia del vocero. El rionegrino Alberto Weretilneck, por ejemplo, advirtió que la gestión libertaria "está poniendo en riesgo su contrato con la sociedad". “Hay un antes y un después de todas estas causas y de alguna manera (el Gobierno) ha puesto en riesgo su contrato electoral con la sociedad”, dijo a la prensa el cacique patagónico.

La misma senda transitó el correntino Juan Pablo Valdés. "Por la misma inexperiencia hoy les está costando caro; la gente no se los perdona porque votó buscando algo distinto a lo que hoy están haciendo", lanzó el litoraleño a Continental Corrientes. Valdés es un mandatario clave para los deseos de los libertarios, ya que tiene influencia sobre los tres senadores de su provincia: Carlos "Camau" Espínola, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela.

El viernes, el gobernador recibió en el distrito a 12 legisladores que integran la Comisión de Turismo de la Cámara alta. Estuvieron Alejandra Vigo (Córdoba), Bartolomé Abdala (San Luis), Flavio Fama (Catamarca), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Vilma Vedia (Jujuy), además de los locales "Camau" Espínola, Vischi y Valenzuela, entre otros.

MANUEL ADORNI ALFREDO CORNEJO Horacio Marín, Manuel Adorni y Alfredo Cornejo estuvieron juntos en Mendoza. Casa Rosada

Por su parte, Alfredo Cornejo fue protagonista de una foto con el jefe de Gabinete, quien viajó a Mendoza junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para inaugurar el Parque Solar El Quemado, en Las Heras. No hubo grandes gestos por parte de los anfitriones para con el ministro, más allá de la cortesía institucional que demandan los actos oficiales.

Cornejo, aliado electoral de LLA, no tiene reelección en 2027 y ya empezó la danza de nombres para sucederlo. El diputado Luis Petri y el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, son dos de los que se anotaron. Este lunes el mandatario lanzará, a la distancia, Fundación Deliberar, un think tank con el que planea hacer pie en territorio porteño y disputarle la centralidad boina blanca a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, los hombres fuertes del radicalismo en CABA.