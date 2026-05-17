El Gobierno decretó un sorpresivo feriado antes del finde largo del 25 de mayo

El calendario de feriados suele traer sorpresas. Más allá de que mayo sea un mes muy activo en este sentido porque empezó con una jornada de descanso para todos los argentinos, esta vez se sumó un nuevo día de pausa al cronograma oficial. Este reciente anuncio beneficiará a una gran cantidad de personas, no tendrá impacto en todo el territorio nacional.
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Habrá una jornada inesperada, que le permitirá a un gran número de personas aprovecharla para tomar un merecido descanso.
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Eso sí, quienes puedan aprovecharlo se verán muy beneficiados, ya que les permitirá tener una jornada libre que acortará la semana y los hará llegar al finde más descansados que de costumbre.
Por qué es feriado el 21 de mayo de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no integrará el calendario nacional de feriados y se limitará a la provincia de Buenos Aires. Precisamente, la localidad alcanzada será Juan José Almeyra, perteneciente al partido de Navarro, ya que el jueves 21 de mayo celebrará su 117º aniversario fundacional.
Esto no significa que todos tendrán la posibilidad de descansar, ya que los sectores alcanzados son la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar para ver qué decisión toman sus empleadores, que podrían optar por adherirse al asueto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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