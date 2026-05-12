El Gobierno le podó a las provincias el 70% del fondo para ATN

Forma parte del recorte ordenado por el ministro Luis Caputo, publicado el lunes el el Boletín Oficial. En el área de las provincias le sacaron $320.000 millones.

El ministro del Interior, Diego Santilli, va a tener que demostrar alta pericia política este año si quiere negociar con los gobernadores el respaldo a alguna de las iniciativas del Gobierno. Es que el Ejecutivo le acaba de podar a las provincias un total de $320.000 millones, que es el 70% de lo que corresponde al fondo que financia los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La medida forma parte del ajustazo que el Gobierno adoptó por medio de una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo , publicado el lunes en el Boletín Oficial.

El ajuste de gastos alcanzó a 211 programas, entre ellos el programa 19, denominado de Relación con las Provincias y Desarrollo Regional. Ese programa contempla algunos gastos en salud y caminos de menor valor económico, mientras que mas del 90% corresponde a los ATN. En la previa, Caputo les había pedido a sus colegas que le presentaran un ajuste de los gastos de cada una de sus jurisdicciones.

Cabe recordar que se trata de fondos discrecionales, es decir, no se envían de manera automática, como la coparticipación, pero en el caso de los ATN tiene una particularidad: s e financian con el 1% de la recaudación de los impuestos coparticipables. Es decir, se trata de aportes que hacen las propias provincias y la Nación para atender emergencias.

El fondo, no se gasta enteramente. Últimamente está en un nivel de entre el 25% y el 30% y constituye una de las principales herramientas de Santilli para negociar con los mandatarios. Envíos de otro tipo son muy pequeños. Como nunca se gasta el 100%, el año pasado los gobernadores propusieron que sea repartido íntegramente a cambio de respaldar algunas iniciativas del Gobierno. La negociación no prosperó, pero en realidad el reparto se hizo al revés: al final el dinero se lo quedó casi todo la Nación.

"El programa general de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional tiene un presupuesto vigente de $578.200 millones", explicó a Ámbito el director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, quien precisó que ese era el presupuesto asignado antes del ajuste. Dentro de ese programa, los ATN tenían un total de $569.400 millones. "Es mas del 90% del programa, por eso es lógico pensar que el recorte de $320.000 millones vaya enteramente a los ATN porque el resto tiene presupuestos chiquitos", explicó.

Pegoraro realizó el siguiente cálculo: si el fondo de ATN tenía asignados para este año $569.000 millones y ya se gastaron entre enero y abril $121.000 millones, quedaban $448.000 millones. Si a eso se le restan $320.000 millones del ajuste, hoy quedan apenas $128.000 millones. El recorte es del 70% respecto de lo que todavía se podía gastar.

Al respecto, el analista sostuvo que, si el Gobierno mantiene el nivel de envíos del primer cuatrimestre, "quedarían fondos para unos cuatro meses mas".

Recargando el Presupuesto 2026

El Ejecutivo arrancó el año bajo el supuesto de que la inflación de 2026 iba a ser del 10% y, por eso, al elaborar el presupuesto de este año, le cargó esa proporción al cálculo de recursos para el actual ejercicio. Del mismo modo, hizo las estimaciones para los gastos del Sector Público Nacional.

Pero la realidad es que la inflación va a estar mas cerca al 30% y por eso es previsible que en junio vuelva a hacer una modificación presupuestaria introduciendo un recálculo de recursos, más que nada para evitar que las partidas que quedaron en pie tras el ajuste queden sin financiamiento.

No es de descartar, plateó Pegoraro, que cuando se haga esa actualización se vuelva a sumar algo para las provincias, pero sin llegar a recuperar los $320.000 millones perdidos.

Cae la recaudación propia de las provincias

Mientras tanto, los ingresos propios de las provincias no están bien del todo. De acuerdo con la consultora, en enero de este año tuvieron un crecimiento del 7,5% real interanual, pero luego cayó 0,5% en febrero y se desplomó 4% en marzo. "Esas dos caídas fueron las primeras desde marzo 2025, ya que en el resto de los meses de año las recaudaciones provinciales habían mostrado recuperación contra 2024", señala Politikon Chaco.

"Si se compara la recaudación del primer trimestre 2026 en moneda constante contra igual período de años previos, se observa que aunque crece contra 2025 en 1%, queda por debajo del 2024 en -2% y de 2023 en -7,9%", plantea el estudio.

A eso hay que sumar que las provincias pierden ingresos de coparticipación, en la medida en que cae la recaudación de impuestos nacionales.

En el primer cuatrimestre las transferencias automáticas a provincias y CABA sumaron $21,9 billones, lo que marcó una caída de 5,7% respecto a igual período de 2025. Además, también quedan por debajo de igual período de 2023 (-12,8%), 2022 (-14,1%) y 2021 (-11,4%), y solo por encima de 2024 (+7,7%).