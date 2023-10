El Central salió al cruce de Milei: “El ahorro está resguardado”

Los dichos de Javier Milei volvieron a generar ruidos en el mercado. Tras afirmar la semana pasada que la suba de los dólares paralelos hacía más sencilla la implementación de su propuesta de dolarización, ayer volvió a la carga y recomendó a los ahorristas no renovar sus plazos fijos. Algo que renovó las presiones sobre el dólar blue. En ese marco, el Banco Central salió al cruce y, a través de un comunicado, señaló que “la Argentina mantiene un sistema financiero líquido y solvente” y que dinero de los depositantes “está resguardado”.

En una entrevista radial, le consultaron a Milei qué le aconsejaría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos y sugirió que no los renovara. “Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono...”, respondió.