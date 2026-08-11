Metrogas trepa 14% después de la compra de Edenor, pero no logra impulsar al S&P Merval

Los activos argentinos no logran repuntar y el S&P Merval se hunde casi 2%. El indicador que mide el J.P Morgan avanzó ante una suba de los bonos del Tesoro de EEUU, pero también influenciado por factores locales.

Con el riesgo país subiendo a un nivel clave, el tipo de cambio más demandado, y el foco puesto en la próxima licitación del Tesoro, los activos argentinos se ven presionados. Sin embargo, en esta jornada, se destaca la fuerte suba de Metrogas en la bolsa porteña después de que Edenor anunciara su adquisición.

El S&P Merval vuelve a caer, en esta rueda 1,6% hasta los 3.070.657,40 puntos, mientras que medido en dólares pierde 1,7% a 1.937,19 unidades. Dentro de las acciones que más bajan se encuentran: Banco Macro (-1,9%), Grupo Financiero Galicia (-1,8%) y BBVA (-1,8%). Entre las que más suben, se destaca Metrogas , con un salto de 14%.

La enorme suba de Metrogas se debe a que la distribución de gas natural fue adquirida por Edenor . La petrolera estatal YPF le vendió a la empresa de José Luis Manzano su participación en la distribuidora de gas , en una operación que también incluye a Metroenergía por un total de u$s780 millones.

En el ámbito internacional, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio por terminadas las conversaciones con Irán relacionadas con el control de rutas marítimas importantes para el transporte de petróleo. Esto aumentó el temor a posibles problemas de abastecimiento.

Como consecuencia de las nuevas tensiones, el precio del petróleo aumentó más de 5%, y se acercó a los u$s88,25 por barril.

Bonos y riesgo país

La deuda sobera mejora, a nivel local, y sube hasta 0,6% de la mano del Global 2030, seguido del Global 2038 y 2041, ambos con avances de 0,4% cada uno. En ese contexto, el riesgo país mejora 2 unidades y se ubica en 462 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Pese a ello, el indicador se posiciona en su nivel más alto en aproximadamente dos meses. "Esto indica que los inversores están exigiendo un poco más de rendimiento para prestarle dinero a Argentina", revelan desde la city.

El riesgo país mejora lateralmente a la par de que la rentabilidad de los bonos a 10 años también baja 0,2% a 4,688%.

La clave está en la nueva licitación del Tesoro

El miércoles, el Gobierno buscará conseguir $4,5 billones de los inversores para renovar parte de sus vencimientos. "Esta vez ofrece instrumentos de corto plazo, por lo que será importante observar cuánto dinero logra captar y a qué tasas", explicó la economista Elena Alonso.

En este contexto, la última licitación del Tesoro, en la que el rollover fue elevado, derivó en condiciones aún más restrictivas, algo que la licitación de esta semana probablemente atenuará marginalmente, permitiendo una estabilización a tasas más bajas, aunque esto no será suficiente para quitar presión sobre la moneda, agregaron desde Max Capital.

"Las ventas de instrumentos dollar-linked y las menores compras del BCRA permiten ganar tiempo, pero eventualmente será necesaria una combinación de tasas más altas en el tramo corto y una moneda más débil", ampliaron desde el mismo informe.