Inversiones en dólares: con el Treasury cerca del 5%, ¿conviene asumir riesgo argentino?

La suba de las tasas largas en Estados Unidos elevó la vara para las inversiones en dólares. Con rendimientos cercanos al 5% en los Treasuries, el mercado analiza el riesgo-retorno de los activos argentinos.

Inversiones en dólares: cuál es la expectativa con el dato de inflación y por qué subió el rendimiento de los bonos de EEUU.

El aumento que vienen teniendo las tasas de interés a largo plazo cambiaron la ecuación para los inversores en dólares. Con el rendimiento del Bono del Tesoro americano a 10 años en torno a los 4,7%, a poco del 5% - ya alcanzado por el bono a 30 años- la tasa libre de riesgo vuelve a competir con activos locales. ¿Qué conviene a la hora de elegir?

El movimiento no es menor. Los rendimientos de los Treasuries volvieron a subir en los últimos días ante las preocupaciones por la inflación, el incremento de los precios de la energía y las dudas fiscales en Estados Unidos. En ese contexto , la tasa del bono a 10 años alcanzó un máximo de 4,73%.

Para los inversores argentinos, el escenario abre una pregunta central : si Estados Unidos ofrece un rendimiento cercano al 5% anual, ¿cuánto pagan las Obligaciones Negociables (ON) y los bonos soberanos y subsoberanos argentinos para que valga la pena asumir un riesgo mayor?

El punto central pasa por el spread, es decir, el rendimiento adicional que ofrece un activo frente a un Treasury comparable, y determinar si ese diferencial resulta suficiente para compensar los riesgos crediticios, macroeconómicos y políticos que se incorporan a la inversión. Más allá de este punto, vale recordar que esta comparativa, suele aplicar para los inversores locales de alto patrimonio con cuenta en EEUU.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos funcionan como la principal referencia internacional para medir el costo del dinero y comparar inversiones de renta fija. Si bien los títulos de largo plazo están expuestos a variaciones de precio ante los movimientos de las tasas, su riesgo crediticio funciona como benchmark para evaluar el resto de los activos denominados en dólares.

La suba de los rendimientos estadounidenses elevó, por lo tanto, el piso desde el cual los inversores comparan otras alternativas. Hoy la deuda corporativa local, a un vencimiento similar ofrece tasas al 7% y 8% (Ley Nueva York), lo que parece una mejor alternativa por asumir el riesgo corporativo argentino. Lo mismo ocurre cuando se compara con un subsoberano, que pagan un cupón de 6% a 8% en los bonos más largos. Entonces si hoy un inversor tiene dólares y busca renta fija, ¿encuentran una mejor relación riesgo-retorno en Treasuries, ON o bonos soberanos argentinos?

Gráfico de Aldazabal & Cia

Inversiones en dólares: ¿Cuál es la relación riesgo-retorno en Treasuries, ON o bonos soberanos argentinos?

“Para evaluar si conviene invertir afuera o en bonos argentinos hay que tener en cuenta que existe algo que se llama canje. Sacar dinero de una cuenta bancaria o de inversión en Argentina y llevarlo a una cuenta en Estados Unidos implica pagar ese canje, que hoy es negativo para quien está del lado argentino. En este momento, hay que pagar alrededor de un 4% extra solamente por sacar los fondos de una cuenta local y llevarlos a una internacional”, explicó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

Y agregó: “Si uno tiene que pagar un 4% y los bonos del Tesoro rinden alrededor de 4,7%, en el primer año prácticamente no tendría rendimiento, sólo por el costo de haber sacado el dinero afuera. Por eso, en este momento estamos recomendando bonos argentinos y de plazos más cortos”.

En ese sentido, Colombo explicó que la preferencia por instrumentos de menor duración responde a la necesidad de “estar tranquilos ante una eventual volatilidad preelectoral en Argentina. Todavía falta un año, pero en los bonos largos esa volatilidad puede sentirse mucho más”. Además, señaló que de esta manera se evita pagar un canje que considera “exacerbado”.

“Por eso preferimos un AO27, que rinde alrededor de 4,5% en dólares MEP, o un AO28, que rinde cerca de 8,5% y tiene dos años de vencimiento. Creemos que son activos que pueden tener muy poca volatilidad”, concluyó.

Por otro lado, Sebastián Azumendi, Sr Trader de Adcap Grupo Financiero, agregó: “Es una cuestión de aversión al riesgo y del porcentaje de la cartera que cada inversor quiera asignar a Argentina. También hay inversores que se sienten más seguros con bonos corporativos, aun cuando en muchos casos rindan menos y tengan menor liquidez. Creo que una buena canasta diversificada siempre es la mejor opción”.

“Si la visión es que vienen tiempos de mayor volatilidad, lo mejor son los Treasuries. Lo mismo ocurre si se necesita liquidez porque se tiene prevista alguna inversión: en ese caso se prioriza la tranquilidad. Ahora, en un mercado estable y con una visión positiva hacia adelante, se puede asumir más riesgo e ir hacia soberanos o corporativos. En soberanos es más sencillo porque se trata de una sola curva, mientras que en corporativos hay que analizar distintos nombres, industrias y riesgos”, señaló.

En síntesis, en las últimas semanas la renta fija en dólares estuvo condicionada por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz y su impacto sobre los mercados globales. Hacia adelante, el foco estará puesto en el dato de inflación de EEUU que se conocerá este miércoles: una lectura menor a la esperada podría aliviar la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro como ya se está anticipando en las últimas horas y, en ese escenario, favorecer una compresión del riesgo país argentino.