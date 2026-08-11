El dólar mayorista testea los $1.500 y la city señala movimientos del BCRA para contener las subas

El mayorista bajó por segunda rueda consecutiva y cerró en $1.495,50, en medio de señales de intervención oficial sobre futuros y bonos dólar linked.

El mercado señala que el BCRA le puso un techo simbólico de $1.500 al mayorista.

El dólar mayorista volvió a testear la barrera de los $1.500 , pero no logró consolidarse por encima de ese nivel y terminó la jornada con una nueva caída. La divisa cerró en $1.495,50 , mientras en la city siguen de cerca las intervenciones oficiales para contener la volatilidad y comienza a ganar espacio otro factor: la demanda de cobertura que podría aparecer a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2027 .

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El tipo de cambio oficial retrocedió $3, o 0,2%, y acumuló así su segunda baja consecutiva , después de haber alcanzado un máximo nominal de $1.499,50 el jueves pasado. En agosto todavía registra un avance de $10,50, equivalente al 0,7%.

La cotización, de todas maneras, permanece ampliamente alejada del límite superior del esquema cambiario. El Banco Central (BCRA) fijó para la jornada un techo de $1.856,10 , por lo que el mayorista se ubicó un 24,1% por debajo de ese nivel.

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación cerró por cuarta rueda consecutiva en $1.520 , mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA se ubicó en $1.520,43. Por su parte, el blue avanzó $10 hasta los $1.535 y cortó una racha de siete jornadas consecutivas en baja.

La dificultad del mayorista para superar los $1.500 coincide con mayores señales de intervención oficial en distintos segmentos del mercado , principalmente a través de futuros y bonos dólar linked.

"El dólar mayorista sigue merodeando los $1.500, pero sin superar dicho nivel a partir de las mayores intervenciones oficiales que buscan mantenerlo contenido en busca de priorizar el proceso de desinflación", señaló Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), en tanto, identificaron movimientos particularmente relevantes durante las primeras jornadas del mes. Según sus estimaciones, el BCRA habría vendido alrededor de u$s391 millones en títulos dólar linked entre el 3 y el 4 de agosto, distribuidos en unos u$s230 millones durante la primera jornada y u$s161 millones en la segunda.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria comenzó agosto con un ritmo más moderado de adquisición de reservas. Según PPI, las compras promediaron u$s22 millones diarios, el menor ritmo para una semana completa desde el inicio del programa de acumulación en enero.

Los futuros también operaron con bajas marginales de entre 0,1% y 0,3%, con negocios por el equivalente a u$s1.061,6 millones. El contrato con vencimiento a fines de agosto, que concentró buena parte de las operaciones, retrocedió hasta los $1.509,50.

La demanda privada de dólares se mantiene firme

Más allá de los movimientos diarios del tipo de cambio, uno de los datos que comienza a mirar con mayor atención la city es la demanda estructural de dólares de los ahorristas argentinos.

Desde la flexibilización del acceso al mercado cambiario en abril de 2025, las personas humanas realizaron compras brutas por u$s41.118 millones. Si se incorporan las transferencias de divisas sin destino específico efectuadas por el sector privado no financiero, el monto supera los u$s45.824 millones.

En sentido contrario, las ventas brutas alcanzaron los u$s6.153 millones, por lo que las compras netas de individuos acumularon alrededor de u$s34.965 millones desde la apertura del mercado.

La tendencia se mantuvo durante 2026. Solamente en el primer semestre, las compras brutas de individuos superaron los u$s14.700 millones.

El último dato oficial corresponde a junio, cuando cerca de 1,5 millones de personas compraron u$s2.443 millones, mientras unas 715.000 vendieron u$s428 millones. El saldo neto comprador alcanzó así los u$s2.015 millones.

Del total adquirido, aproximadamente u$s800 millones permanecieron depositados en bancos locales, unos u$s500 millones incrementaron las posiciones de activos externos y cerca de u$s700 millones estuvieron vinculados a gastos con tarjetas por consumos y servicios en el exterior.

Si bien el mercado todavía no entró en "Modo electoral", las carteras se van posicionando

El antecedente de 2025 pone el foco sobre las elecciones

Aunque todavía falta más de un año para las presidenciales, el antecedente electoral de 2025 comienza a aparecer en los análisis del mercado.

En septiembre del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas, las compras de dólares alcanzaron un máximo mensual de u$s5.130 millones. En octubre se mantuvieron en niveles elevados, con u$s4.731 millones, para luego descender hasta u$s1.597 millones en noviembre tras conocerse el resultado de los comicios. En todo 2025, la dolarización de carteras previa a las elecciones alcanzó el equivalente a unos u$s35.000 millones.

De cara a los próximos meses, las estimaciones privadas apuntan a que las compras de individuos podrían mantenerse en un rango de u$s1.500 millones a u$s2.000 millones mensuales.

La pregunta que empieza a instalarse en la city es qué ocurrirá con esa demanda cuando el calendario político comience a tener mayor peso sobre las decisiones de inversión. Si la cobertura electoral vuelve a adquirir una dinámica similar a la observada en 2025, la presión dolarizadora podría intensificarse durante 2027.

Pese a esa demanda sostenida, las expectativas de devaluación para lo que resta del año continúan relativamente contenidas.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las estimaciones ubica al dólar mayorista en $1.512 promedio durante agosto y $1.652 en diciembre.

La proyección para fin de año incluso se corrigió a la baja respecto de los $1.673 previstos en el relevamiento anterior. De concretarse esa trayectoria, el dólar finalizaría 2026 con un incremento interanual del 14,1%, frente al 15,5% estimado previamente y por debajo de la inflación esperada para el período.

Los futuros tampoco descuentan, por ahora, un movimiento brusco. Las posiciones ubican al mayorista alrededor de los $1.510 para fines de agosto, mientras las proyecciones hacia diciembre continúan mostrando una depreciación moderada.