El Gobierno anunció un plan de obras de ampliación de la red de transporte eléctrico con inversión privada

Serán en total 16 proyectos distribuidos en todo el país. La primera licitación será para el AMBA. Para el Gobierno será “el proceso que va a solucionar de fondo el problema de los cortes de luz”.

La expectativa oficial es que la adjudicación se concrete durante el primer semestre de 2027 y que la obra permita comenzar a resolver una de las necesidades más urgentes del sistema eléctrico argentino.

El gobierno de Javier Milei anunció el lanzamiento de un plan de obras en el sistema eléctrico, financiado por empresas privadas, cuyo objetivo central es resolver uno de los problemas que más aquejan a los usuarios: los cortes de luz. Se trata de un proyecto que contempla 16 obras de infraestructura, con puntapié inicial en el Área Metropolitana.

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Según anunció el vocero Adrián Ravier, el primer llamado a licitación será el de AMBA I, una obra de infraestructura energética estimada en u$s800 millones que será financiada por el sector privado y que apunta a reforzar el sistema de transporte eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Es adjudicación inicial está prevista para el primer semestre de 2027. El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de 500 kV, con una extensión aproximada de 270 kilómetros, y la edificación de una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires.

La obra busca atender uno de los puntos más sensibles del sistema eléctrico argentino: el AMBA concentra cerca del 40% de la demanda nacional de energía . Según el planteo oficial, resolver primero los cuellos de botella en esa región es una condición necesaria para luego avanzar con la expansión del resto de la red.

AMBA I será la primera obra licitada dentro de un programa más amplio de ampliación del transporte eléctrico. El plan completo contempla 16 proyectos, de los cuales 12 corresponden a provincias del interior.

Una vez que todas las obras estén terminadas, el sistema incorporará más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de transporte eléctrico. Esa expansión representaría un aumento del 38% respecto de la extensión actual de la red.

El objetivo es mejorar la capacidad de transporte, reducir restricciones, ampliar la seguridad del abastecimiento y permitir que la infraestructura eléctrica acompañe el crecimiento de la demanda y de la generación.

El foco inicial en el AMBA responde al peso de esa región dentro del consumo nacional. Al concentrar cuatro de cada diez puntos de demanda eléctrica del país, cualquier restricción en el transporte hacia esa zona tiene impacto sobre la confiabilidad del sistema.

Luego seguirán más obras en provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, y Formosa.

Cómo será el financiamiento

El Gobierno remarcó que la obra será financiada completamente con capital privado. Sin embargo, CAMMESA realizará un aporte inicial de unos u$s100 millones para que la empresa que resulte ganadora de la licitación pueda comenzar los trabajos desde el primer año.

Según la explicación oficial, una obra de esta escala tiene un costo de arranque elevado. Si el adjudicatario tuviera que financiar el 100% del monto inicial con deuda privada, ese costo financiero terminaría trasladándose al conjunto del sistema eléctrico.

Por ese motivo, CAMMESA adelantará una parte de la curva inicial de inversión. La mitad de ese aporte será en especie, específicamente en transformadores, y la otra mitad será en efectivo.

El aporte tendrá carácter no reembolsable y saldrá de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, integrada con recursos obtenidos por exportaciones de energía a países vecinos. El Tesoro nacional no participará del financiamiento de la obra.

Garantía del BID y posibilidad de RIGI

La obra también contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, la empresa que resulte adjudicataria podrá solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Ese punto busca mejorar las condiciones de financiamiento y dar mayor previsibilidad al inversor privado en un proyecto de largo plazo, intensivo en capital y con impacto directo sobre la infraestructura crítica del sistema eléctrico.

La combinación de capital privado, aporte inicial de CAMMESA, garantía del BID y eventual adhesión al RIGI forma parte del nuevo esquema que el Gobierno busca impulsar para acelerar obras de transporte eléctrico sin comprometer recursos del Tesoro.

Un cambio de modelo para ampliar la red

El anuncio se produce en un contexto en el que la expansión del transporte eléctrico aparece como una condición clave para mejorar la calidad del abastecimiento y habilitar nuevas inversiones en generación.

La red de alta tensión es uno de los principales cuellos de botella del sistema. Sin nuevas líneas y estaciones transformadoras, se limita la capacidad de incorporar generación, conectar regiones y responder al crecimiento de la demanda.

Desde el Gobierno destacaron que, después de años de desinversión, la política energética pasa de la planificación a la ejecución mediante reglas claras, capital privado y sin comprometer fondos del Tesoro.

AMBA I será, en ese sentido, una prueba relevante para el nuevo esquema. Si la licitación avanza dentro de los plazos previstos y logra atraer capital privado, podría marcar el inicio de una etapa de ampliación de la red eléctrica con participación central del sector privado.

El próximo paso será el proceso licitatorio y la selección del adjudicatario. La expectativa oficial es que la adjudicación se concrete durante el primer semestre de 2027 y que la obra permita comenzar a resolver una de las necesidades más urgentes del sistema eléctrico argentino.