Más argentinos cobran en dólares desde el exterior gracias al auge de la Economía del Conocimiento

La cantidad de argentinos trabajando para el exterior se incrementó durante los últimos años. Los empleos vinculados al software y tecnología concentran uno de cada tres pagos, producto del desarrollo exportador del sector.

En Argentina, uno de cada tres trabajadores que cobran del exterior pertenece al sector de software y tecnología.

La cantidad de argentinos que cobran del extranjero (en su gran mayoría en dólares ) creció un 27% anual en lo que va de 2026, un fenómeno que atrae a cada vez más plataformas de pagos transfronterizos a operar en el país. Esto se debe, en parte, al auge sostenido de la Economía del Conocimiento (EdC) como uno de los complejos exportadores más grandes de Argentina, con ventas al exterior de u$s10.000 millones el año pasado y expectativas para seguir creciendo.

Ese incremento provino de un relevamiento que hizo la plataforma de pagos Takenos en base a datos de sus usuarios en el país. "Este fenómeno ganó una escala importante en los últimos tres años", explicaron y detallaron que, desde 2023, la cantidad de trabajadores se triplicó, mientras que el volumen de divisas recibido creció 82 veces.

"La tendencia se mantuvo durante el último año: entre 2025 y 2026, la cantidad de personas creció 27% y las divisas recibidas, 34% . Además, se trata de una comunidad con una distribución de ingresos amplia: el 10% que más cobra concentra el 40% del volumen, mientras que el 1% superior representa apenas el 8,5%", agregó el informe.

El rubro de software y tecnología concentra al 34% de los trabajadores relevados, es decir, uno de cada tres. Completan el podio los servicios profesionales (10%) y salud y educación (5%), mientras que otras actividades destacadas son marketing y publicidad; entretenimiento y deportes; comercio y ventas; y finanzas.

El 90% de los trabajadores que cobran en el exterior lo hacen en dólares . Además, se observa una diferencia entre el nivel de ingreso de alguien que se encuentra en relación de dependencia con una empresa del exterior y un trabajador freelancer.

En el primer caso, el ingreso promedio es de u$s2.512 y la mediana es de u$s1.800. En el segundo caso, la mediana es de la mitad — u$s941 — y el promedio es de u$s1.613, compuesto de tres pagos chicos por mes.

Se expande el pago transfronterizo

Por su parte, Mariquena Otermin, CMO de la plataforma de pagos en criptomonedas Bitwage by Paystand, explicó a Ámbito que el monto promedio que perciben los profesionales argentinos que prestan servicios hacia el exterior ronda los u$s1.500 mensuales

En cuanto a los rubros, destacó que "si bien la industria tecnológica mantiene un peso significativo, el perfil del exportador de servicios se ha diversificado considerablemente". Los sectores predominantes incluyen: Tecnología y Desarrollo, Industrias Creativas y Servicios Profesionales y Contenido.

Además, comentó durante los últimos dos años se observó "una transformación profunda en los hábitos y preferencias de cobro" de los trabajadores argentinos. "En etapas anteriores existía una marcada preferencia por criptomonedas como Bitcoin", explicó Otermin. Sin embargo, actualmente un 55% de los usuarios elige cobrar a través de stablecoins, posicionándolas como la opción líder.

Ante la consultora de Ámbito, la plataforma Fiwind explicó que la mayoría de los depósitos son carácter quincenal, con un promedio de aproximadamente u$s1.500 por depósito. "Entendemos que estos cobros quincenales provienen en su mayoría de usuarios cuya actividad varía entre 'freelancers' y 'contractors', que brindan servicios a empresas internacionales", detallaron.

Por su parte, Guilherme Bettanin, Latam Lead en la fintech Base, explicó a este medio que el perfil de los argentinos que ganan dinero desde el exterior "se diversificó enormemente" durante el último tiempo e incluye a "profesionales del diseño, marketing digital, traducción, consultoría de negocios y creación de contenido".

Patricio Mesri, country manager de Bybit para América Latina también observó "un crecimiento sostenido" de personas que trabajan y cobran desde el exterior, principalmente en tecnología, desarrollo, diseño, marketing y consultoría, "con un crecimiento cercano al 20% respecto del año pasado en usuarios vinculados a este tipo de operaciones y remesas".

Explosión de cobros desde el Exterior: el rol clave de la Economía del Conocimiento.

Un fenómeno que atrae interés

El crecimiento de los pagos transfroterizos en Argentina es un factor que cobra cada vez más protagonismo entre las fintechs y bancos que ingresaron al país durante los últimos años. Una de ellas es la billetera virtual ikigii, propiedad del banco panameño Towerbank.

Gabriel Campa, Head of Digital Assets de ikigii aseguró a Ámbito que, frente a un sistema bancario tradicional "fragmentado" cuyas transferencias internacionales mediantes los sistemas SWIFT o ACH "tardan días y diluyen los márgenes con comisiones de intermediación" (que promedian el 6,2% del total enviado según el Banco Mundial), "los rieles digitales cripto se han convertido en el estándar operativo".

Y agregó que "esto ocurre sobre todo en lugares como Argentina, uno de los países con mayor adopción cripto y exportación de servicios profesionales".

Federico Javin, Global Head of Stablecoins de la plataforma financiara Jeeves — que inició operaciones en el país hace unas semanas — , explicó a Ámbito que Argentina "presenta una oportunidad especialmente interesante" para el desarrollo de soluciones de pagos corporativos porque las empresas "ya tienen una fuerte necesidad de operar con distintas monedas, realizar pagos internacionales y administrar su liquidez de manera eficiente".

A esto se le suma una característica particular del mercado argentino, ya que "existe una adopción significativa de dólares digitales y stablecoins para distintos usos financieros", lo que implica para el ejecutivo de Jeeves una suerte de “dolarización digital de facto”.

"Esto genera un nivel de familiaridad con estas herramientas que no necesariamente encontramos con la misma intensidad en otros mercados de la región", afirmó Javin. "Esa característica convierte a Argentina en un mercado estratégico para desarrollar infraestructura financiera alrededor de los dólares digitales", agregó.

Crecen las exportaciones de la Economía del Conocimiento

Durante el último año, las exportaciones de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) alcanzaron u$s10.085 millones, 11,7% más que en el mismo período del año anterior. "En el último tiempo, podemos observar un crecimiento de las exportaciones de SBC tanto en precio como en cantidades", destacó a este medio Leandro Mora Alfonsín, el director ejecutivo de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas del sector.

Los servicios empresariales, que representan casi dos tercios del total, alcanzaron un récord de u$s6.423 millones (+10,5%). También se registraron máximos históricos en servicios de informática (u$s2.848 millones) y servicios personales, culturales y recreativos (u$s486 millones).

Para este año, Mora Alfonsín explicó a este medio que "el panorama en el mercado local es optimista pero más módico, con tendencia a esperar ventas en niveles similares a los últimos años".

De acuerdo a la última encuesta de perspectivas de Argencon, el 57% de las empresas considera que crecerán las exportaciones. "El panorama exportador muestra perspectivas optimistas que confirman la tendencia de los últimos meses, ajustadas por las condiciones de competitividad precio internacional (con fuerte injerencia del costo salarial en este punto)", afirmó.

En este sentido, afirmó que para sostener el ritmo de crecimiento de la economía del conocimiento, "la clave radica en fortalecer las condiciones de competitividad de Argentina como un camino permanente". Por ese motivo, consideró que la prioridad "no debe estar en medidas coyunturales", sino en la mejora de la competitividad.

Los factores que mencionó y que podrían contribuir a esa mejora fueron el "costo salarial argentino respecto de países referentes, comportamiento de la inflación, el tipo de cambio y estabilidad regulatoria". Además, también destacó la necesidad de una "reducción de la carga fiscal y promoción de formación y capacitación en disciplinas tecnológicas como base de la adaptación a los cambios globales".