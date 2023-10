El posible ingreso de la escudería Andretti podría desencadenar un serio conflicto entre la F-1 y la FIA

“La FIA debería pedir, rogar a los OEM [fabricantes de automóviles] que entren. No deberíamos simplemente decirles que no”, continuó.

Sueño

“Si dices cuál es mi sueño, es llenar los 12 espacios de la grilla y tener un equipo estadounidense de un OEM y una PU (unidad de potencia) y un piloto de allí conduciendo. Y luego tal vez ir a China, pedir lo mismo y hacerlo”.

Actualmente, los equipos se oponen a una nueva inscripción porque reducirá su parte del premio económico, mientras que el director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, expresó repetidamente su oposición a cualquier expansión.

El Acuerdo de la Concordia, el contrato según el cual todos los participantes aceptan competir en la Fórmula Uno, estipula que se permite un máximo de 12 equipos. El acuerdo también establece que cualquier equipo debe pagar una tarifa antidilución de 200 millones de dólares para compensar la pérdida de ingresos de los equipos existentes.

El problema con esto, sin embargo, es que esta tarifa se fijó antes del auge de popularidad de la Fórmula Uno. Ahora, los equipos parecen ser unánimes en su acuerdo de que esta cantidad debería aumentarse a al menos 600 millones de dólares.

Los equipos querían que Andretti comprara un equipo existente para mantener la parrilla de diez equipos, pero Michael Andretti ha dicho anteriormente que “ni siquiera están interesados en hablar” cuando se trata de acercarse a alguien sobre el asunto.

“No mencionaré nombres, pero me perseguían para convencer a General Motors de que hiciera eso. No es mi trabajo. No fui elegido para hacer eso. No soy un intermediario”, dijo Ben Sulayem.

“Se supone que los circuitos deben tener suficientes garajes y espacio para 12 equipos… Creo que el número de carreras es demasiado en lugar del número de equipos. Necesitamos más equipos y menos carreras”.

Preocupaciones

El calendario de 2024 incluirá 24 carreras , la temporada más larga en la historia de la Fórmula Uno. Se trata de un aumento de dos carreras con respecto a esta temporada con la incorporación de China y el esperado regreso a Imola tras su cancelación este año.

Sobre las preocupaciones financieras de los equipos, Ben Sulayem añadió: “Los equipos están mirando su parte económica. Entiendo sus preocupaciones... pero las nuestras son diferentes”.

Esto podría verse como el comienzo de otra lucha de poder entre la FIA y la Fórmula Uno, ya que Ben Sulayem instigó numerosos incidentes antes de renunciar al control diario de la serie mundial de deportes de motor.

Sin embargo, el presidente de la FIA insistió en que esta vez es diferente

“No somos un proveedor de servicios”, afirmó Ben Sulayem. “Somos dueños del campeonato. Lo alquilamos, somos el propietario. Entonces eso también hay que respetarlo.

“Mi intención nunca fue avergonzar o arrinconar a nadie, a Liberty o a FOM (Formula One Management). Estoy aquí por el espíritu del deporte”.