Deuda: Luis Caputo buscará esta semana completar el cupo de u$s2.000 millones del Bonar 2028

El Gobierno ya colocó u$s1.634 millones del bono de legislación argentina en dólares con vencimiento octubre de 2028 y completó el de 2027. Prepara el terreno para pagar a bonistas en julio.

La próxima licitación de deuda del Tesoro será clave para la colocación de bonos "hard dólar" . Es que se podría completar el cupo de Bonar28 del cual ya se otorgaron u$s1.634 millones sobre una emisión total de u$s2.000 millones.

Con el anuncio del menú de títulos del último llamado del mes, que se conocerá este miércoles, se sabrá si el Ministerio de Economía buscará completar los u$s366 millones faltantes para lograr el total de la emisión.

En el último llamado del 10 de junio el mercado ofreció u$s266 millones a valor nominal y el Gobierno adjudicó u$s200 millones con una tasa de 8,63%. El 11 de junio adjudicó u$s100 millones en iguales condiciones.

Con eso se completaría la parte del programa financiero para la obtención de u$s4.000 millones en el mercado local. Es de recordar que el Tesoro también colocó otros u$s2.000 millones en Bonar27. El 28 de mayo pasado completó el cupo de ese bono que paga una tasa del 5,12%.

La diferencia de rendimientos entre la misma versión del título se debe a que el de 2028 ya tiene vencimiento en un nuevo período de Gobierno. Es decir, su riesgo se asemeja al rendimiento que tendría que pagar Argentina si volviera ahora a los mercados globales.

Llega el segundo vencimiento de deuda del año con los bonistas

En julio el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que atender vencimientos con bonistas por unos u$s4.200 millones, para los cuales tiene aseguradas las fuentes de financiamiento.

Este lunes, en el Boletín Oficial se publicó el decreto 478/26 que autoriza al Gobierno nacional a tomar una deuda por u$s5.000 millones bajo ley extranjera, en los préstamos a suscribir a partir de las garantías otorgadas por organismos internacionales.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

El Gobierno busca completar el financiamiento con préstamos de entidades privadas. Para ello consiguió avales del Banco Mundial y organismos por unos u$s2.000 millones. A eso se suman las colocaciones en el mercado local por u$s4.000 millones.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que "el decreto parece preparar el terreno para nuevas operaciones de fondeo estructurado, posiblemente vinculadas a un repo o a esquemas bilaterales con banca internacional, más que a una emisión tradicional en el mercado abierto".

"Probablemente, oficializando las garantías de los IFIs (Instituciones Financieras Internacionales) aprobadas la semana pasada. Recordemos que la vez pasada los repos del BCRA fueron ley local (en los tres anteriores se usaron Bopreales como garantía)", agregó la Alyc.

Fuera del panel

La semana pasada MSCI dio señales que enfriaron las perspectivas de una pronta salida de la categoría "standalone", es decir, la que ubica al país fuera del panel de bonos soberanos.

Todo ello a pesar de que dos calificadoras, Fitch y Standard & Poor´s mejoraron la nota del país. El riesgo país bajó un peldaño hasta la zona de 422 puntos básicos. No obstante, el MSCI no encontró todavía argumentos suficientes para poner a Argentina en el panel de "mercado de frontera" que es la base de la escala. La razón es que persiste una parte del cepo cambiario para las empresas.

Buena parte de la city espera que en la segunda mitad del año el Gobierno salga a colocar bonos en los mercados internacionales en caso de que el riesgo país rompa el piso de los 400 puntos básicos.