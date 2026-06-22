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22 de junio 2026 - 11:12

Los bonos en dólares retoman las subas en Wall Street y el riesgo país marca un nuevo mínimo en ocho años

Los títulos soberanos argentinos comienzan la semana al alza luego del feriado del viernes en EEUU. La city evalúa las chances de un pronto regreso a los mercados internacionales.

El riesgo país alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018.

El riesgo país alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018.

Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares operan al alza este lunes e impulsan una nueva baja del riesgo país, que alcanza un nuevo mínimo en ocho años. Los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en tanto, operan en rojo.

Los bonos Globales avanzan hasta 0,2% y los Bonares, hasta 0,3%. En ese marco, el riesgo país retrocede 1,6% hasta los 422 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018.

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ADRs y S&P Merval

Los ADRs retroceden hasta 4,8% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Edenor (-3,5%) e IRSA (-3,1%). En contraste, Bioceres Crop, otra acción argentina en el extranjero avanza 4,5%.

En la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,4% en pesos hasta los 3.287.577,42 puntos, mientras que su contraparte en dólar lo hace 2,2% a los 2.160,39 puntos.

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