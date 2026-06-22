Los bonos en dólares retoman las subas en Wall Street y el riesgo país marca un nuevo mínimo en ocho años + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos argentinos comienzan la semana al alza luego del feriado del viernes en EEUU. La city evalúa las chances de un pronto regreso a los mercados internacionales.

El riesgo país alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares operan al alza este lunes e impulsan una nueva baja del riesgo país, que alcanza un nuevo mínimo en ocho años. Los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en tanto, operan en rojo.

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Los bonos Globales avanzan hasta 0,2% y los Bonares, hasta 0,3%. En ese marco, el riesgo país retrocede 1,6% hasta los 422 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018.

ADRs y S&P Merval Los ADRs retroceden hasta 4,8% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Edenor (-3,5%) e IRSA (-3,1%). En contraste, Bioceres Crop, otra acción argentina en el extranjero avanza 4,5%.

En la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,4% en pesos hasta los 3.287.577,42 puntos, mientras que su contraparte en dólar lo hace 2,2% a los 2.160,39 puntos.