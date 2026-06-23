Javier Milei presenta a Adrián Ravier y relanza su estrategia de comunicación antes de una nueva gira

El economista compartirá este martes un acto con el Presidente tras su desembarco en la vocería. El Gobierno renovó además la Secretaría de Prensa y busca volver a poner el foco en la agenda económica.

Mientras la Selección vencía a Austria por 2 a 0, en Casa Rosada se ponían en marcha una serie de movimientos con objetivo concreto. En la previa de una nueva gira internacional que comenzará el miércoles, el presidente Javier Milei busca dejar atrás el impacto del escándalo que envuelve a Manuel Adorni , reordenar la comunicación oficial y recuperar la iniciativa.

En ese contexto, el jefe de Estado compartirá este martes una actividad pública con Adrián Ravier , el economista elegido para encabezar la nueva etapa de la vocería presidencial. El encuentro se realizará desde las 19.30 en un evento organizado por la Fundación Faro, el centro de estudios libertario donde el flamante portavoz se desempeñaba como director académico.

La foto funcionará como el bautismo político de Ravier, ya que debido al rango de su cargo, no habrá jura. Pero sobre todo, funcionará como una señal de respaldo presidencial en el inicio de su gestión. También ocurrirá apenas horas antes de que Milei parta rumbo a España.

En Balcarce 50 reconocen que existía urgencia por cerrar el recambio antes de la partida presidencial. La decisión de acelerar la llegada de Ravier responde a la necesidad de reorganizar la estrategia comunicacional del Gobierno luego de la salida de Adorni de la vocería, aunque el funcionario conservará su cargo como jefe de Gabinete.

La reacción oficial no se limitó al área de comunicación. En paralelo, el Gobierno trabajó durante los últimos días para contener el impacto político de las denuncias contra Adorni. El Ejectuvo logró además abrir una instancia de negociación con aliados del PRO y la UCR para desactivar, al menos temporalmente, la escalada legislativa impulsada desde la oposición.

Con ese escenario de fondo, el lunes fue una jornada de movimientos intensos dentro de la sede gubernamental. Ravier mantuvo una reunión con Adorni para comenzar formalmente la transición y luego recorrió la Casa Rosada acompañado por Santiago Caputo, uno de los principales armadores políticos del oficialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069046916592103645&partner=&hide_thread=false Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

La imagen difundida por Adorni buscó transmitir continuidad institucional. El todavía jefe de Gabinete elogió el perfil académico de su sucesor y destacó que tendrá la misión de comunicar y explicar los principales hitos económicos de la gestión. La definición no fue casual. El Gobierno pretende que la economía vuelva a ocupar el centro de la escena pública.

La apuesta oficial es que Ravier encarne un perfil diferente al de Adorni. Menos enfocado en la confrontación política cotidiana y más orientado a la explicación técnica de las medidas económicas. En Balcarce 50 consideran que la consolidación de algunos indicadores macroeconómicos abre una nueva etapa que requiere otra forma de comunicar.

La reestructuración alcanzó también a la Secretaría de Comunicación y Prensa. Este lunes se confirmó la salida de Javier Lanari, uno de los colaboradores más cercanos a Adorni durante los últimos dos años y medio. Poco después, el Gobierno anunció la designación de Fabián Fernández para ocupar ese lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069163696132137101&partner=&hide_thread=false Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa.



Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Fernández llega desde YPF y cuenta con experiencia en comunicación institucional y relaciones con medios. Su desembarco forma parte del mismo rediseño que impulsó la llegada de Ravier. La intención oficial es construir un esquema con mayor capacidad de gestión y vínculos más fluidos con distintos sectores del sistema mediático.

La secuencia completa muestra un intento del Gobierno a por acomodar piezas en varios frentes al mismo tiempo. Mientras Milei busca sostener la agenda económica como principal activo político, el Gobierno intenta dejar atrás semanas marcadas por las denuncias contra Adorni, las tensiones parlamentarias y las dificultades para controlar la conversación pública.

Por eso la actividad de este martes excede la presentación de un nuevo vocero. Será la puesta en escena de una estrategia más amplia. Con Milei a punto de embarcarse hacia Madrid para reunirse con empresarios e intentar atraer inversiones, el oficialismo quiere mostrar que la crisis política quedó contenida, la tregua con parte de sus aliados sigue vigente, y la comunicación entró en una nueva fase.