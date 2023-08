Hugo Passalacqua: "Estamos convencidos de que la patria somos las provincias"

“Nos pareció que por lejos es el precandidato a presidente que tiene una visión más federal que el resto, que tiene su partido propio, experiencia de gestión y una relación con Misiones muy particular, muy estrecha, muy buena, muy consecuente y muy cumplidora” , sostuvo Passalacqua.

Passalacqua fue contundente cuando se le planteó que Massa es parte de un gobierno que no da soluciones a la gente: “Da la impresión de que Massa preside el país, pero el presidente es Alberto Fernández, que no es exactamente un gran presidente. Massa es ministro de Economía y no tiene los resortes del Estado”.

“Sí es una persona valiente que agarró no una papa caliente -como se dice- sino kilos y kilos de brazas ardiendo en sus manos, sin guante de amianto, nada. Se la entregaron así y tuvo el coraje, la valentía, la audacia, el criterio de pilotear una nave que estaba en malas condiciones. Y lo está haciendo muy bien, repito solamente como ministro de Economía. Por eso el cambio es Massa para el país, si se convierte en presidente y si la voluntad popular así lo decide. Él puede cambiar el país hacia un rumbo sólido y sin extremos”.

Para el mandatario electo por Misiones “Es un ministro de Economía que de ser presidente puede cambiar este país, llevarlo hacia un rumbo cierto, seguro, certero, de diálogo, probablemente con valentía, negociando en forma inteligente como viene demostrando con el FMI por las deudas, que nos tienen atrapados hace varios años. Deuda que no contrajo este gobierno, de eso hay que ser conscientes. Por eso, el cambio de rumbo seguro, es Massa”.

Respecto a la defensa de un mayor federalismo Passalacqua sostuvo que “el FR misionero tiene una posición, obviamente federal desde el momento en que somos un partido provincial, somos un esquema provincialista, misionerista. Por eso dije del gran acuerdo político que hizo que podamos poner a nuestros candidatos misioneristas en la lista de candidatos. Son de la Renovación, más allá de que técnicamente, por cuestiones legales, se llama Innovación Federal, pero es la Renovación. O sea, Misiones pone sus propios diputados que representan al pueblo, los intereses de Misiones, que parece una frase hecha, pero es la verdad, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo”.

Congreso

“La palabra diputados o senadores, o sea, legisladores nacionales, es una especie de trampa semántica, porque parece que se van y son legisladores de la Nación. No, son legisladores de Misiones ante la Nación; llevan los problemas, intereses, esperanzas, desesperanzas de los misioneros ante la Nación”; afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados de ola Provincia.

El gobernador electo sostuvo que “tener un ministro de Economía que se ha comportado muy bien con la Provincia, que podemos hacer un acuerdo donde la lista que la acompaña no es de su espacio político, sino de la Renovación, nos gratifica mucho y nos da garantía de federalismo”.