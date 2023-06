Estiman que industria forestal representará entre el 5% y el 6% del PBI hacia finales de 2024

Carlos Faroppa: La ley forestal es una ley de protección y de promoción forestal. Por un lado, protección porque tiene toda la protección del bosque nativo, que es parte del sustento hoy de lo que es el bono soberano de deuda (Bono Indexado por Indicadores Climáticos) y lo que va a hacer a la bioeconomía del país y certificación. Por otro lado, es de promoción forestal porque Uruguay no tenía estrategia, no tenía bosques de buen valor y allí nace una política: la primera en 1968, la segunda en 1987, más exitosa y se llega a lo que es hoy que si bien los medios de promoción se han quitado porque ya ha cumplido su función, lo que hay es una política de Estado que implica mantener las reglas de juego con respecto a lo que es plantaciones forestales. Es una política de Estado mantenida por distintas administraciones desde 1987 al día de hoy, que le dio continuidad en las inversiones, que primero fueron en tierras y ahora están todos en el proceso altamente mecanizado de cosecha, procesos industriales de todo tipo como celulosa, aserraderos, industria manufacturera , etc. Somos un porcentaje importante del PBI, llegaremos a ser más o menos entre 5% y 6% del PBI sobre fines del 2024 y en cifras de exportaciones calculamos unos 3.000 millones de dólares, los que nos coloca entre los primeros sectores de exportación. En cualquier sector lo que hay que tener es certezas. Aquí tenemos certezas del marco donde se hacen las inversiones y el sector forestal, por eso se fueron captando inversiones grandes. El sector forestal obliga a mirar muchas décadas para adelante.