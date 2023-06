F-1: Liberty Media rechazó oferta de u$s20.000 M por derechos de TV por considerarla poco atractiva

No se vende. Liberty Media, a través de su CEO, Greg Maffei, volvió a rechazar una oferta para transferir a Arabia Saudita los derechos de TV de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El CEO de Liberty Media, Greg Maffei, volvió a descartar que la categoría esté disponible en el mercado, pero fue bastante franco sobre el valor especulado: u$s20 mil millones no es suficiente para comprarla.

“Lo he dicho públicamente antes, los sauditas son nuestros socios en algunas cosas: tienen una carrera allí. Aramco es un patrocinador, pero nunca se han dirigido a nosotros. Y francamente, 20.000 millones de dólares no sería un precio atractivo. Se está valorando en 17/18 mil millones, ¿por qué 20? Me gustaría mucho más que eso. Somos bastante optimistas sobre el futuro”, declaró el Consejero Delegado de Liberty Media en el podcast Walker Webcast.

Aunque la tensión en torno a la oferta se ha calmado desde entonces, no se ha confirmado si la oferta era legítima o una mera especulación. Maffei explicó que si Liberty Media vendiera la F1, tendría que pagar grandes impuestos de sociedades, así como distribuir los beneficios entre los accionistas, que también estarían sujetos a las cargas. Sin embargo, si disolvieran la empresa que controla la categoría, podrían vender el activo sin tantas tasas.

Consideración

“Si escindiéramos la Fórmula 1, creáramos una empresa separada y esperáramos lo suficiente -y eso sin tener ningún plan ni intención de vender pronto-, ese activo podría venderse en el futuro y no habría impuesto de sociedades. Así que lo que estoy diciendo es que tal y como estamos estructurados hoy, dada la base imponible, no venderíamos. Si quisiéramos considerarlo, habría que hacer una ronda de intenciones y hay otras razones por las que podríamos hacerlo, no sólo para vender. Pero por la forma en que estamos estructurados, todo ese proceso sería muy poco atractivo”, cerró Maffei.

La próxima carrera del calendario oficial de la Formula 1 será el domingo 2 de julio en el Gran Premio de Austria, a correrse en el circuito Red Bull Ring, ubicado en la localidad de Spielberg.