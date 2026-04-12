"Javier Milei sí o Javier Milei no": la nueva grieta que marca la política + Seguir en









El especialista en comunicación política Daniel Ivoskus presentó su libro "Gobernicar" en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario. Allí, explicó cómo la gestión y la estrategia ahora forman parte de un mismo paradigma unificado.

Daniel Ivoskus profundizó en el concepto central de su libro, que propone una integración entre gobernar y comunicar.

Bajo un escenario de polarización extrema, Daniel Ivoskus analizó el tablero político argentino y dijo que el gobierno de Javier Milei carece de competitividad electoral. El consultor aseguró que el espacio moderado tiene “0% de probabilidades de ganar una elección” y señaló que el próximo gran interrogante de las urnas será definir “quién representará el 'no' a Milei”.

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El experto en comunicación política afirmó ante La Capital que la resolución de un conflicto político no depende de un decreto: “Las crisis no se cierran unilateralmente, no es que alguien dice ‘fin’ y se terminó”. Según Ivoskus, ante el impacto del caso Adorni, La Libertad Avanza debe responder con claridad y hechos contundentes si pretende mantener el respaldo del electorado que le dio el triunfo en 2023.

Con una amplia convocatoria de referentes del sector, Ivoskus presentó su libro "Gobernicar" en las instalaciones de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario. El encuentro fue moderado por el periodista Sergio Roulier, consolidándose como una cita clave para la academia y la política local.

Daniel Ivoskus El experto en comunicación política, Daniel Ivoskus. Daniel Ivoskus: "La pregunta ahora es quién representará el ´no´ a Milei" De acuerdo a Daniel Ivoskus y tras el optimismo inicial generado por las expectativas económicas, el gobierno enfrenta hoy el desafío de revertir una tendencia negativa que amenaza su capital político: "Hay un cambio tanto cualitativo como, sobre todo, cuantitativo. En lo cuantitativo, el gobierno alcanzó una aprobación cercana al 49% la semana posterior a octubre, impulsada por la expectativa y la mejora económica. Sin embargo, desde esa fecha no ha habido recuperación".

Para el analista, Milei se sostiene en dos ejes: la economía y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la baja de la inflación ya no es suficiente y el discurso contra la 'casta' se debilita ante los nuevos escándalos. El verdadero riesgo para el presidente no es la oposición, sino la decepción del 54% que lo votó en el balotaje.

En paralelo, Ivoskys afirmó que, "después de 20 años, la variable ha cambiado: hoy es Milei sí o Milei no. La pregunta electoral ahora es quién representará el "no" a Milei. Tanto Milei como el peronismo (con el kirchnerismo) rondan los 35 puntos cada uno. Suman un 70% que tiende a crecer al acercarse las elecciones, dejando poco margen para terceros". "Si el gobierno no resuelve sus crisis, podría surgir una opción de derecha o centroderecha, y por reflejo, una alternativa peronista o kirchnerista, llevándonos a un escenario parecido al 2003 con múltiples alternativas. Aunque en 2023 se habló de tercios, fue algo momentáneo, porque se polarizó rápidamente tras la primera vuelta", cerró.