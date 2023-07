FMI: Massa ratificó que prevé cerrar esta semana

“Nuestro desarrollo no puede estar atado a la tablita de Excel de un burócrata”, dijo el ministro de Economía y precandidato de Unión Por la Patria en una entrevista con C5N, en referencia a la tensa negociación con el Fondo en la que el equipo económico resiste pedidos de mayor ajuste de las cuentas públicas. “Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no deba tener firmeza y tironear lo suficiente para defender el interés de la Argentina”, afirmó.