Grabois, si pierde interna, apoyará a Massa pero condiciona en voto

Juan Grabois será el rival del ministro de Economía en las primarias que disputará casi por accidente Unión por la Patria. Es que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) anticipó que si Sergio Massa era el candidato a presidente del frente que integra no bajaría sus pretensiones de competir por la candidatura mayor de las elecciones de este año.

Como plus, Grabois es un atajo en la interna de UxP para los que prefieren no comulgar con Sergio Massa.

Ahora, el dirigente asegura que después de las PASO, si es Massa el ganador, militará el voto para el ministro pero que le impondrá algunas condiciones. Consideró que “sería una estafa” si no lo apoya.

“Yo voy en una coalición, si no apoyo a Massa sería una estafa: el que gana, gana y el que pierde acompaña”, rezó el dirigente de Patria Grande quien llevará las mismas boletas a legisladores que portará la fórmula Massa-Agustín Rossi. Pero aclaró que ese apoyo “no es un cheque en blanco. Voy a tratar que incorpore a su programa algunas de las propuestas que hicimos nosotros. Hay muchos decepcionados con esa fórmula”, remarcó.

Además, Grabois sostuvo que no entiende “muy bien” el plan de gobierno que propone Massa y que no es un problema que “en la coalición haya componentes de centro derecha”, si no que la dificultad es que “estén a la cabeza”.

“Nosotros logramos que no haya un monopolio y voy a usar la frase de quien permitió que esto sea posible: No fue magia. Hay por lo menos un poco de libre competencia aunque muy entre comillas”, afirmó en referencia a su precandidatura.

“El problema es que Cristina no está en la lista. Nosotros éramos nuestro propio plan `B`. Queríamos que el candidato sea un hijo político de ella y peleamos por eso durante un año”, recordó.

Grabois encabeza la lista 134 junto a la socióloga Paula Abal Medina. En cuanto a mantener una fórmula aparte, sostuvo, ayer ante las radios, que su presentación en la interna responde a los “muchos decepcionados” con la fórmula de unidad que encabeza Massa.

“Es nuestra tarea, es ser un cauce de empoderamiento de ese sector”, manifestó el dirigente quien había bajado su candidatura cuando parecía que el candidato iba a ser Wado de Pedro”.

En otro sentido, dijo que nunca escuchó decir a Cristina de Kirchner “que tienen que votar a este o al otro”.

“Yo estoy en las PASO ¿Qué le tengo que decir a Cristina?, ¿Qué le escupa el ojo a Massa? No me gusta ser el sobrino que le pide amor a la tía”, dijo Grabois.

Para el referente “la gente, el pueblo, no está corrida a la derecha”, aunque aseveró que “si la Argentina no cancela el acuerdo con el Fondo y renegocia está jodida”.

Finalmente definió a Massa como “un hombre de centro cosmopolita que prioriza su vínculo rojo”, y planteó que “la experiencia de Alberto es muy fuerte como para no aprender de los errores del pasado, parece masoquismo”.