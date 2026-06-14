Aumentan los colectivos y trenes en el AMBA desde este lunes: cuánto costará viajar a partir de mañana

El Gobierno aplicará una nueva actualización tarifaria en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. 104 líneas nacionales de colectivos tendrán una suba del 2%, mientras que los trenes aumentarán 12,9%.

A partir de este lunes 15 de junio entrará en vigencia una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida alcanza tanto a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional como a los servicios ferroviarios metropolitanos y forma parte del esquema de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte puso en marcha a mediados de mayo.

En el caso de los colectivos nacionales, el ajuste será del 2% y alcanzará a las 104 líneas que circulan en el AMBA . De esta manera, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de $714 a $728,28 para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE.

Para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, los valores oscilarán entre $1.456,56 y $2.455,52, según la distancia recorrida.

Los trenes tendrán el mayor aumento

La actualización más significativa se dará en los servicios ferroviarios metropolitanos. Desde este lunes, las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur aplicarán una suba del 12,9%. Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada pasará a costar $350, mientras que el valor para la segunda sección será de $470 y para la tercera sección alcanzará los $590.

En tanto, quienes paguen en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1.100. La Secretaría de Transporte ya anticipó que los aumentos ferroviarios continuarán durante los próximos meses. Según el cronograma oficial, en julio habrá una nueva actualización del 8,6%, seguida por incrementos del 10,5% en agosto y del 7,1% en septiembre.

Las tarifas nacionales continúan ubicándose por debajo de las vigentes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde los ajustes se aplican mediante una fórmula que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales. Actualmente, el boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires supera los $1.000, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $788.

trenes(1) Otro golpe al bolsillo para usuarios del tren en el AMBA.

Reclamos salariales y presión sobre el sistema

El nuevo aumento se produce además en un contexto de tensión entre las empresas de transporte, el Gobierno y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio viene reclamando una recomposición salarial y sostiene que existe un atraso cercano al 15% en los ingresos de los choferes. Desde el sindicato advirtieron que un conductor que recién se incorpora percibe alrededor de $1,8 millón de bolsillo más viáticos, y cuestionaron que la política de subsidios y tarifas no contempla adecuadamente la evolución de los costos del sector.

En paralelo, las cámaras empresarias también reclaman una actualización más acelerada de las tarifas al considerar que los incrementos autorizados por la Secretaría de Transporte se encuentran por debajo de la inflación proyectada y de los costos operativos que enfrenta la actividad.