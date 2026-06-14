Argentina, entre los tres mercados con mayor interés global por el Mundial

Un informe de IBOPE revela que el 42% de los adultos conectados en Argentina afirma seguir el torneo, ubicando al país junto a Sudáfrica y Brasil entre los mercados con mayor proporción de seguidores.

Argentina se ubica en el top 3 de países con mayor interés por el Mundial, con un 42% El ranking lo lideran Sudáfrica y Brasil, con 44%

El Mundial 2026 apenas hace cuatro días que dio comienzo, pero ya se pueden sacar algunas conclusiones no sólo del plano deportivo sino también del plano social. Un informe presentado por IBOPE, elaborado a partir de TGI Global Quick View 2026, detalla cuáles son los países donde existe un mayor interés por la Copa del Mundo.

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El estudio analiza a consumidores conectados en 36 países y muestra diferencias por mercado, género y evolución del interés respecto del Mundial pasado disputado en Qatar, en 2022.

Analizando una serie de variables, se deduce que Argentina se ubica en el top 3 de países con mayor interés por el Mundial. Sin embargo, lo que llama la atención, es que no se encuentro en la primera posición, a pesar el ser el último campeón del mundo y de ser tres veces campeona en toda su historia.

A nivel global, el 24% de los adultos conectados afirma seguir el Mundial y los sorprendente es que Sudáfrica encabeza el ranking, junto a Brasil, con 44%, cerrando Argentina el top 3 con 42%.

El estudio destaca que tanto Brasil como Argentina cuentan con una importante tradición futbolística, mientras que Sudáfrica mantiene un fuerte vínculo con el torneo desde que fue sede de la Copa del Mundo en 2010.

En el extremo opuesto se encuentran los países donde la Copa del Mundo genera un interés considerablemente menor. Las tres naciones con menor porcentaje de aficionados son Taiwán con un 6%, Japón con un 7%, y, a pesar de ser una de las sedes del Mundial 2026, Estados Unidos con un 10%.

El informe señala también que, aunque el torneo se juega en gran parte en territorio estadounidense, esto no se tradujo en un alto nivel de engagement con la competencia.

El Mundial sigue teniendo una audiencia mayoritariamente masculina

Además, el estudio señala que el Mundial continúa teniendo una audiencia predominantemente masculina a nivel global. Dos de cada tres seguidores son hombres, aunque en algunos países el interés femenino sigue creciendo de manera sostenida.

A nivel global se señala que, dos tercios de los fans del Mundial son hombres, la misma proporción que en el torneo anterior.

El 31% de los hombres conectados sigue el Mundial y entre las mujeres conectadas, el interés global es del 17%. Sin embargo, el informe marca diferencias locales: en algunos mercados, la proporción de mujeres que sigue el Mundial supera el promedio global masculino.

HINCHADA ARGENTINA Argentina se ubica en el top 3 de países con mayor interés por el Mundial, por detrás de Sudáfrica y Brasil. @X.com

En la Argentina, el interés femenino por el Mundial volvió a ubicarse entre los primeros puestos. En este segmento, Brasil lidera con un 35% de mujeres que siguen el Mundial, seguido por Argentina con el 34% y Sudáfrica con el 33%. Los tres países superan incluso el promedio global masculino, que se ubica en el 31%.

En el otro extremo, el interés femenino es más bajo en mercados como Nueva Zelanda: 5%, Taiwán: 5% y Japón: 3%.

El informe también señala que, en mercados como China y Estados Unidos, el interés femenino está muy por debajo del promedio global.

El interés femenino creció en algunos mercados frente al torneo anterior y en el estudio se compara la evolución del interés femenino por el Mundial entre 2022 y 2026 en algunos países.

Los casos mencionados son:

Brasil: pasó del 35% en 2022 al 42% en 2026.

Dinamarca: pasó del 18% al 25%.

Suecia: pasó del 23% al 31%.

Bélgica: bajó del 21% al 18%.

El reporte indica que todos esos países, salvo Bélgica, participaron en el más reciente Mundial Femenino.

Además, los datos de TGI muestran que las seguidoras del Mundial Femenino tienen tres veces más probabilidades de seguir el Mundial masculino que el adulto promedio con acceso a internet.

Por último, otro de los datos destacados del informe es que el interés global por la Copa del Mundo prácticamente no cambió respecto de la edición anterior. Mientras que en 2022 el 25% de los adultos conectados afirmaba seguir el torneo, en 2026 la cifra se ubica en el 24%.

El informe detalla que entre los hombres, pasó del 32% al 31%; entre las mujeres, del 18% al 17% y entre los jóvenes de 16 a 24 años, del 22% al 20%. En el segmento de nivel socioeconómico más alto, el interés pasó del 41% al 42%.

Según los especialistas, esto demuestra que el Mundial continúa siendo uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta, aunque existen diferencias significativas entre países y grupos demográficos.