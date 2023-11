Grupo de libertarios evalúa pronunciarse por neutralidad

“Nos convocaron para combatir las mafias y no estoy de acuerdo con Macri, nuestro límite es Macri, se lo dije a Karina y a Javier, yo no voy a estar con alguien que endeudó a los trabajadores”, agregó en diálogo telefónico con este medio. Ansaloni no está solo en su postura, lo acompañan los firmantes del comunicado lanzado ayer.