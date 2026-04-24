La Justicia halló dos cajas de seguridad de la esposa de Manuel Adorni y pone la lupa en sus movimientos

En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita pidió información al Banco Galicia para determinar la nómina de personas autorizadas a acceder a las cajas de Bettina Angeletti. También solicitó grabaciones de las cámaras de seguridad.

Los movimientos de dinero del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, en la lupa de la Justicia.

La Justicia acelera en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó información sobre dos cajas de seguridad registradas a nombre de la esposa del funcionario nacional, Bettina Angeletti. Luego de ser archivada la causa por el viaje a EEUU, aparecieron nuevos datos sobre gastos realizados en una vacación familiar en Aruba .

El fiscal a cargo del expediente requirió información al Banco Galicia con el fin de determinar quiénes están habilitados para acceder a esas cajas. Además, requirió las grabaciones de todas las personas que hayan ingresado al sector.

La novedad en la causa la dio a conocer este viernes el periodista Ariel Zak en Mañana Sylvestre por Radio 10, quien reveló que el fiscal solicitó la nómina completa de autorizados , junto con los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas.

Pollicita pidió también que se detallen fechas, horarios e identidad de quienes accedieron desde enero de 2022 hasta la actualidad .

Además, pidió el registro de material fílmico correspondientes a las cámaras ubicadas en los accesos al área de cajas de seguridad. El fiscal espera reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades en el marco de la causa.

ADORNI

Rafecas archivó denuncia contra Manuel Adorni por el uso del avión presidencial

La Justicia puso la lupa sobre Adorni a raíz del escándalo originado por el viaje a EEUU junto a su esposa en el avión presidencial. El jefe de Gabinete abrió la polémica al reconocer que Angeletti se sumó a la comitiva oficial a pesar de no ser funcionaria pública. Y, para justificar su acompañamiento, hizo uso de una frase que generó indignación: "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe".

A raíz de ello, el juez Daniel Rafecas abrió una causa por el uso del avión presidencial. En paralelo, comenzaron a surgir otras investigaciones sobre el patrimonio del funcionario nacional.

Sin embargo, en las últimas horas y luego de más de un mes del hecho, Rafecas resolvió archivar el expediente aduciendo que "no se advierte una desviación del destino” en el caso que investigaba el viaje del jefe de Gabinete junto a Angeletti en el ARG-01 para el inicio de la "Argentina Week".

La causa iniciada contra Adorni investigaba una presunta malversación de fondos públicos vinculada al uso del avión presidencial. Sin el impulso de la fiscalía, el juez archivó la denuncia al concluir que no existió delito.

En su resolución, Rafecas sostuvo que las circunstancias del viaje “no encuadraban en el accionar típico investigado” y, por lo tanto, “carecían de relevancia en términos jurídico penales”.

Manuel Adorni Mariano Fuchila

La Justicia confirmó gastos por casi u$s15.000 en el viaje de Manuel Adorni a Aruba

Pese al guiño de la Justicia en la causa por el viaje a EEUU, continúa adelante la investigación que tiene bajo su poder el juez Lijo. Además de las pericias solicitadas respecto de las dos cajas de seguridad, la investigación sumó nuevos datos tras la confirmación judicial de los gastos realizados durante un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

Según consta en el expediente, el entonces vocero presidencial desembolsó u$s8.874 en alojamiento en dos hoteles del Caribe y u$s5.800 en pasajes aéreos.

De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, Adorni se hospedó primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con desayuno incluido. Luego continuó su estadía en el Divi Dutch Village Resort, donde permaneció hasta el 9 de enero.

El objetivo de la investigación es determinar si este nivel de gastos resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario. En ese período, Adorni percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, monto que se mantenía congelado.

En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.