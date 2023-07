Impacto en España: el popular Núñez Feijóo anunció que pactará con los ultraderechistas de Vox

Feijóo realizó el anuncio después de que su formación, el Partido Popular (PP), haya pactado con Vox para administrar tres gobiernos regionales y decenas de ayuntamientos luego de las elecciones locales del 28 de mayo.

Fue el día después de estos comicios, en los que el PP le arrebató a los socialistas (PSOE) seis de los 10 gobiernos regionales, cuando el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció el adelantamiento de las elecciones generales, previstas inicialmente para diciembre, al 23 de julio.

Los últimos sondeos auguran una victoria del PP con un 31% de la intención de voto frente al 29% del PSOE. Todas las encuestas señalan que el PP necesitaría el apoyo de Vox para llegar a La Moncloa.

Vox, que se presentó por primera vez a elecciones generales en 2015, es actualmente la tercera fuerza parlamentaria con 52 diputados en un hemiciclo formado por 350.

Hasta ahora Feijóo se había mostrado ambiguo sobre si formaría o no un gobierno con Vox, hasta que lo confirmó: “Mi límite para gobernar en solitario es tener más escaños que la izquierda. Donde necesitemos el sí de Vox, lo lógico es que Vox esté en el Gobierno; si no le tengo que pedir el sí, lo lógico es que no forme parte”, dijo entrevistado en Telecinco.

Agenda

También por primera vez Feijóo desveló que si llega a La Moncloa derogará leyes como la “ley del solo sí es sí” –sobre el consentimiento de las relaciones sexuales, aprobada por el gobierno de coalición PSOE-Podemos en septiembre pasado- y la “ley (de igualdad ) trans”, aprobada en febrero pasado.

Al presentar ayer el programa electoral del PP, “Un proyecto al servicio de un gran país”, que recoge un total de 365 posibles medidas, Feijóo prometió un gobierno “justo” y “no revanchista”.

Dijo que se presentará a las elecciones generales –lo hace por primera vez tras 13 años como presidente del gobierno regional de Galicia– para garantizar “fiabilidad frente a los engaños”, “moderación frente al radicalismo y al independentismo” catalán, “unidad frente al señalamiento”, “diálogo frente a las imposiciones”, “humildad frente a la arrogancia”, “mayoría frente a las minorías y sobre todo regreso al respeto con letras mayúsculas”.

