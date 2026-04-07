Las acciones se despegan y suben pero los bonos en dólares caen, en sintonía con el mal humor internacional

En un contexto global tenso, los activos argentinos son impactados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

Quedan pocas horas para que el plazo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump , para lograr acuerdo con Irán llegue a su fin. Así, los mercados amanecen con cotizaciones adversas y el precio del barril de petróleo vuelve a dispararse. En ese marco, las acciones argentinas se despegan pero los bonos locales sufren, nuevamente, las presiones internacionales.

Así, la deuda soberana abre mayormente en rojo en Nueva York . Dentro de ella, los papeles que más caen son: el Global 2041 (-0,3%), y el Global 2038 (-0,3%). Esta tendencia se replica en el mercado local con descensos de los Bonares 2038 y 2041 por hasta 0,8%.

El S&P Merval permanece casi plano y opera en 3.006.522,340 puntos. Las acciones que más avanzan son: Ternium (+2,5%), YPF (+2,1%), y Loma Negra (+1,6%). Entre los ADRs, que cotizan mixtos, los que más suben son Loma Negra e YPF con el 1,4% y Transportadora de Gas del Sur con el 1,1%

La guerra en Oriente Medio y el cierre del cuello de botella en el golfo Pérsico dispararon los precios de la energía y llevaron a los inversores a refugiarse en el dólar como el valor refugio más eficaz, lo que impulsó al alza la moneda estadounidense, especialmente en Asia.

Irán e Israel intercambiaron ataques el martes, mientras Teherán se negaba a reabrir el estrecho. Israel dijo haber completado una oleada de ataques aéreos contra infraestructuras del Gobierno iraní. Los sistemas de defensa interceptaron misiles iraníes en Israel y Arabia Saudí.

Cómo fue la jornada del lunes en la bolsa argentina

En la jornada previa, los ADRs de empresas argentinas cayeron hasta 3,2%, sin embargo, hubo una excepción: los papeles de la cementera Loma Negra avanzaron 3,5% tras la confirmación del ingreso del empresario Marcelo Mindlin como nuevo accionista y presidente, en una operación que devuelve el control de la compañía a capitales argentinos.

En Wall Street, las acciones argentinas cayeron hasta 3% de la mano de YPF, seguida de Transportadora de Gas (-2,1%) y Central Puerto (-1,6%). A contramano, los avances destacados fueron de Loma Negra (+3,5%) y Bioceres (+3,3%).

Por otra parte, el S&P Merval subió 0,2% a 3.006.247,77 puntos. En dólares, cerró prácticamente sin cambios en torno a los 2.012 puntos. Las subas fueron lideradas por Aluar (+3,6%), Loma Negra (+3,2%), Metrogas (+3,1%) y Ternium (+2,7%). En el otro extremo, las bajas del día fueron encabezadas por Telecom (-2,3%), BBVA (-1,9%) y Grupo Supervielle (-1,7%).

Los bonos en dólares cerraron con subas en una rueda altamente volátil y el riesgo país avanzó hasta los 611 puntos básicos, según J.P. Morgan; en medio de la cautela global. De esta forma, cerró por quinta rueda seguida por encima de los 600 puntos básicos.



