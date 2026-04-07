El déficit comercial con Brasil se redujo 45% en el primer trimestre: los tres factores clave hacia adelante

En marzo las exportaciones crecieron por primera vez en ocho meses, aunque en un marco de más días hábiles. Mientras tanto, las importaciones siguen planchadas en medio del enfriamiento de la actividad económica.

El déficit comercial con Brasil se redujo un 44,9% interanual en el primer trimestre de 2026 , ya que las importaciones cayeron en mayor medida que las exportaciones, en un contexto de enfriamiento de la actividad económica local . Para lo que resta del año la dinámica de la economía será clave, aunque los especialistas también ponen el foco en los intercambios bilaterales del agro, de la industria automotriz y del sector energético.

Este martes el ministerio de Economía de Brasil informó que en marzo el resultado bilateral entre las dos economías más grandes de Sudamérica fue desfavorable para Argentina en u$s342 millones . Sin embargo, el déficit fue menor al que se había registrado en el mismo mes de 2025 (u$s557 millones).

Esta mejora en el saldo fue causada, en primera instancia, por un incremento interanual del 12,1% en las exportaciones . En el caso de las ventas, se trató del primer dato positivo en ocho meses.

Así, los envíos a nuestro principal socio comercial treparon a u$s1.128 millones . Desde la consultora Abeceb remarcaron que el sector petrolero-petroquímico explicó el 68% del aumento en el valor exportado.

El salto en las ventas de petróleo crudo fue el principal motor de este crecimiento, aunque también incidieron los alcoholes y el polietileno. "Esto responde a un contexto internacional de shock petrolero tras el conflicto en Medio Oriente que se prolonga, tal que el gobierno de Lula implementó un paquete para amortiguar el impacto que incluye recortes impositivos, subsidios a productores e importadores y una suba del impuesto a la exportación de petróleo, lo cual implica que el mayor saldo exportable de crudo argentino impulsado por la expansión de Vaca Muerta se encuentra con mayor demanda brasileña ", sostuvo Abeceb.

De todos modos, el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, Federico Bernini, expresó en diálogo con Ámbito que el saldo en el sector energético respondió más a una mayor capacidad de Argentina para exportar petróleo que a un alza en la demanda de Brasil. En ese sentido, no cree que el efecto precio generado por el conflicto bélico en Irán haya sido captado del todo en los números de marzo.

En cuanto al resto de los sectores, el agro mostró un comportamiento mixto. Por un lado, las exportaciones de trigo se hundieron 20,3% versus marzo de 2025.

Abeceb detalló que la merma tuvo su origen en la combinación de dos factores: la cosecha positiva en Brasil, que recortó sus importaciones, y el mayor peso del mercado asiático en las ventas argentinas. En el otro extremo, crecieron fuerte las exportaciones de lácteos.

Por su parte, al interior de la industria automotriz la principal influencia provino de un aumento en las ventas de pick-ups (+34,7%). Como contracara, cedieron las de vehículos livianos.

Bernini aclaró que la magnitud del aumento en las ventas hacia Brasil debe ser "matizado" por la mayor cantidad de días hábiles que hubo en marzo de 2026, contra el marzo anterior. Esto ocurrió ya que, a diferencia de 2025, este año los feriados de carnaval cayeron en febrero.

Además, al analizar el acumulado del primer trimestre, se observó un retroceso del 6,9% en comparación con el mismo período del año pasado.

Las importaciones no levantan cabeza, en un marco de enfriamiento de la economía

Por el lado de las importaciones, los datos del ministerio de economía brasileño reflejaron un total de u$s1.470 millones en marzo, lo cual implicó una merma interanual del 6%. Desde Abeceb resaltaron que, si bien fue la quinta baja consecutiva, fue la menor desde noviembre.

A nivel sectorial, casi la mitad de la caída fue explicada por la menor compra de porotos de soja. También fue importante el recorte en la adquisición de productos energéticos.

El sector automotriz exhibió una dinámica dual: por un lado, fueron relevantes las mayores compras de vehículos, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías, aunque, por el otro, hubo un fuerte descenso en las importaciones de autopartes.

"La menor producción de terminales locales por paradas operativas estaría relacionada a la dinámica en la compra de autopartes", señaló Abeceb.

Con estos números, el primer trimestre cerró una caída anual del 18,3% en las importaciones. Como consecuencia, el déficit bilateral retrocedió desde los u$s-1.267 millones hasta los -u$s698 millones.

Al respecto, Bernini acotó que las importaciones están en baja, no solo con Brasil, sino con todos los países. "Después de las elecciones legislativas se pincharon las importaciones. Ahí hay un debate de si tuvo que ver con el stockeo previo por parte de las empresas. En los primeros meses posterior a los comicios pensé que eso era relevante, pero ahora pareciera que hay un tema de actividad económica que es insoslayable", profundizó el especialista ante la pregunta de este medio.

En base a datos ya difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Bernini plasmó que, al contemplar el comercio con todos los países, las importaciones repuntaron en marzo, pero ajustadas por días hábiles están por debajo de todos los meses de 2025. "Si miramos el primer trimestre, hay una baja interanual (-13%) que se explica centralmente por insumos (-14%, malo) y combustibles (-60%, bueno)", detalló.

Se espera un menor déficit comercial con Brasil en 2026: qué "drivers" identifica el mercado

Para el acumulado de 2026, Abeceb pronosticó un déficit bilateral con Brasil cercano a los -u$s4.000 millones, inferior al "rojo" de -u$s5.201 millones de 2025. La consultora justificó esta estimación fundamentalmente en tres factores:

La desaceleración relativa de la actividad económica en Argentina y especialmente del consumo de bienes importados El reemplazo de Brasil (fundamentalmente a manos de China) como proveedor automotriz La suba en los precios de los combustibles por la guerra

Los dos elementos que podrían deteriorar el resultado pueden ser la apreciación cambiaria a nivel local y la menor demanda de productos agropecuarios desde el país vecino.