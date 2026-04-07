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7 de abril 2026 - 09:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista cotiza a $1.393, el blue cedió a $1.400 y el CCL opera por encima de los $1.480. En paralelo, los ADRs cayeron, y el riesgo país volvió a finalizar por encima de los 600 puntos básicos.

Este martes, el INDEC difunde el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) de febrero y Brasil informa la balanza comercial de marzo.

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El dólar mantiene la pax cambiaria y ya cotiza en mínimos de la era Mauricio Macri

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Mientras los mercados globales volvieron a moverse con alta volatilidad, condicionados por la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente, el dólar mostró una dinámica opuesta y extendió la calma. En una jornada marcada por señales cruzadas —luego de que Donald Trump endureciera su postura frente a Irán y crecieran las especulaciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz—, los principales índices de Wall Street lograron cerrar en alza.

En ese contexto internacional inestable, el mercado cambiario local volvió a exhibir una relativa estabilidad y ya cotiza en mínimos de la era Macri, según un informe de Salvador Vitelli (Romano Group). Así, el dólar oficial cerró sin cambios a $1.415 en los bancos, en una rueda en la que el Banco Central compró u$s30 millones.

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Oro: bancos centrales reactivaron compras en la previa de la guerra

Por Jorge Herrera

Las compras de oro por parte de los bancos centrales -habían arrancado apáticamente el 2026- se reactivaron en la previa del inicio de la guerra en Medio Oriente, tal el caso del Banco Central de Francia, que está repatriando sus reservas de oro. Vale recordar que el precio del oro tocó máximos a fines de enero pasado en 5.350 dólares la onza (subió más de 1.500 dólares en 2025) y luego cayó a 4.750 dólares al inicio de febrero. Después trepó a 5.250 dólares al inicio de la guerra y más tarde se derrumbó nuevamente por debajo de los 4.500 dólares, y hoy con algo de vigor recuperó niveles de 4.600 dólares.

El devenir de los precios y quizás la escalada bélica expliquen el accionar de los bancos centrales en febrero. Lo cierto es que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los propios bancos centrales y del Consejo Mundial del oro, en febrero las compras netas de la banca central mundial ascendieron a 19 toneladas. Cabe señalar que luego de un muy buen 2025, donde se compraron casi 330 toneladas netas, en enero pasado apenas las compras netas sumaron 5 toneladas. Quizás cierta indigestión en el ritmo de las compras pasadas más los altos precios alcanzados por el metal amarillo podría justificar lo acontecido en enero. Pero una vez que los precios ajustaron a la baja, a pesar de la incertidumbre geopolítica, en febrero los bancos centrales volvieron al ruedo.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 7 de abril

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.416,60 para la venta.

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