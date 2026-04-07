Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de abril

El dólar oficial mayorista cotiza a $1.393, el blue cedió a $1.400 y el CCL opera por encima de los $1.480. En paralelo, los ADRs cayeron, y el riesgo país volvió a finalizar por encima de los 600 puntos básicos.
El dólar mantiene la pax cambiaria y ya cotiza en mínimos de la era Mauricio Macri
Mientras los mercados globales volvieron a moverse con alta volatilidad, condicionados por la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente, el dólar mostró una dinámica opuesta y extendió la calma. En una jornada marcada por señales cruzadas —luego de que Donald Trump endureciera su postura frente a Irán y crecieran las especulaciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz—, los principales índices de Wall Street lograron cerrar en alza.
En ese contexto internacional inestable, el mercado cambiario local volvió a exhibir una relativa estabilidad y ya cotiza en mínimos de la era Macri, según un informe de Salvador Vitelli (Romano Group). Así, el dólar oficial cerró sin cambios a $1.415 en los bancos, en una rueda en la que el Banco Central compró u$s30 millones.
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