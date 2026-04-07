Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de abril

Live Blog Post

Oro: bancos centrales reactivaron compras en la previa de la guerra

Por Jorge Herrera

Las compras de oro por parte de los bancos centrales -habían arrancado apáticamente el 2026- se reactivaron en la previa del inicio de la guerra en Medio Oriente, tal el caso del Banco Central de Francia, que está repatriando sus reservas de oro. Vale recordar que el precio del oro tocó máximos a fines de enero pasado en 5.350 dólares la onza (subió más de 1.500 dólares en 2025) y luego cayó a 4.750 dólares al inicio de febrero. Después trepó a 5.250 dólares al inicio de la guerra y más tarde se derrumbó nuevamente por debajo de los 4.500 dólares, y hoy con algo de vigor recuperó niveles de 4.600 dólares.

El devenir de los precios y quizás la escalada bélica expliquen el accionar de los bancos centrales en febrero. Lo cierto es que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los propios bancos centrales y del Consejo Mundial del oro, en febrero las compras netas de la banca central mundial ascendieron a 19 toneladas. Cabe señalar que luego de un muy buen 2025, donde se compraron casi 330 toneladas netas, en enero pasado apenas las compras netas sumaron 5 toneladas. Quizás cierta indigestión en el ritmo de las compras pasadas más los altos precios alcanzados por el metal amarillo podría justificar lo acontecido en enero. Pero una vez que los precios ajustaron a la baja, a pesar de la incertidumbre geopolítica, en febrero los bancos centrales volvieron al ruedo.

Lee la nota completa