Irán celebró una "gran victoria" tras el alto al fuego con EEUU y avisó: "Tenemos la mano en el gatillo"

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní dio detalles del alto al fuego bilateral de dos semanas. Aseguró que Washington aceptó un plan de 10 puntos y advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier incumplimiento.

Tras confirmarse este martes el alto al fuego bilateral de dos semanas entre Irán y Estados Unidos , el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní presentó el acuerdo como una “gran victoria” y afirmó que Washington aceptó negociar bajo sus condiciones, aunque dejó una fuerte advertencia: “Tenemos la mano en el gatillo” ante cualquier error del enemigo.

En un duro comunicado oficial, el máximo organismo de seguridad de Teherán sostuvo que “el enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante” en lo que definió como una guerra “traicionera, ilegal y criminal” contra la nación iraní. A su vez, detallaron que el acuerdo cuenta con la aprobación del ayatolá Mojtaba Jameneí.

En esa misma línea, aseguró que el país logró “una gran victoria” al obligar a Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos como base de la negociación.

Según detallaron, entre los compromisos asumidos por Washington figuran la no agresión , la continuidad del control iraní sobre el estrecho de Ormuz , la aceptación del enriquecimiento de uranio , el levantamiento de todas las sanciones , la anulación de resoluciones internacionales y una indemnización económica al país persa . Además, agregaron que el entendimiento contempla la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y el cese de la guerra en otros frentes, incluido el Líbano.

El comunicado, publicado por Al Jazeera, añadió que las conversaciones comenzarán en Islamabad y remarcó que Irán participará con “una total desconfianza hacia la parte estadounidense” , en una negociación que inicialmente se extenderá por dos semanas, con posibilidad de prórroga por acuerdo entre las partes. La sede elegida confirma el rol de Pakistán como mediador central en la tregua.

A nivel interno, el Consejo pidió “mantener la unidad nacional plena durante este período” y llamó a continuar con las celebraciones por lo que definió como una victoria en el campo de batalla. De manera indirecta, sostuvo que el proceso diplomático es una continuación política de los logros militares, por lo que reclamó respaldo de dirigentes, élites y grupos políticos, además de evitar cualquier declaración que pueda generar divisiones.

Uno de los tramos más duros del texto llegó al fijar el escenario posterior a la tregua. Allí, el organismo dejó abierta la puerta a una nueva escalada si no se traducen los avances militares en resultados políticos y advirtió que, “si la rendición del enemigo en el campo de batalla no se convierte en un logro político decisivo en las negociaciones, lucharemos codo con codo hasta que se cumplan todas las demandas de la nación iraní”.

El cierre del comunicado mantuvo el tono desafiante y dejó la textual más fuerte de toda la declaración: “Tenemos la mano en el gatillo, y en cuanto el enemigo cometa el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”. Con esa advertencia, Teherán buscó mostrar que la tregua de dos semanas abre una ventana diplomática, pero sin resignar la amenaza militar en la previa de negociaciones decisivas con Estados Unidos.