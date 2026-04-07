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7 de abril 2026 - 17:06

El dólar blue cayó por debajo de los $1.400 por primera vez en siete meses y casi empardó al oficial

El billete informal sumó su cuarta caída consecutiva y se ubicó tan solo $2,5 por encima del tipo de cambio mayorista.

El dólar blue cerró igual que el pasado lunes.

El dólar blue cerró igual que el pasado lunes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, alcanzó su cotización más baja en casi 7 meses, desde el 10 de septiembre de 2025.

El billete paralelo su cuarta caída al hilo y se ubicó tan solo a $2,5 (0,2%) por encima del tipo de cambio oficial, que en el segmento mayorista cerró a $1.392,5.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 7 de abril

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