El dólar blue cayó por debajo de los $1.400 por primera vez en siete meses y casi empardó al oficial + Seguir en









El billete informal sumó su cuarta caída consecutiva y se ubicó tan solo $2,5 por encima del tipo de cambio mayorista.

El dólar blue cerró igual que el pasado lunes. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, alcanzó su cotización más baja en casi 7 meses, desde el 10 de septiembre de 2025.

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El billete paralelo su cuarta caída al hilo y se ubicó tan solo a $2,5 (0,2%) por encima del tipo de cambio oficial, que en el segmento mayorista cerró a $1.392,5.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 7 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.392,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 7 de abril El dólar CCL cerró a $1.485,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 7 de abril El dólar MEP cerró a $1.432,28 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.470,75, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.467,63, según Binance.