EN VIVO: Donald Trump activó cuenta regresiva y presiona a Irán para liberar el estrecho de Ormuz

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El presidente de Irán, a todo o nada contra Donald Trump: "Estamos dispuestos a morir"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, desafió las amenazas de Donald Trump y aseguró que está dispuesto a dar su vida por su país, en el día límite del plazo otorgado por EEUU para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego. El mandatario sostuvo que millones de ciudadanos comparten esa postura frente a posibles agresiones externas.

A través de un mensaje publicado este martes en la red social X, el líder iraní dejó en claro la posición de su gobierno frente a las advertencias estadounidenses. "Más de 14 millones de orgullosos iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Irán", escribió.

En la misma línea, reforzó su compromiso personal con esa causa y no dejó margen para interpretaciones. "Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán", expresó el mandatario, en una declaración que elevó aún más el tono del conflicto.

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