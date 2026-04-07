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7 de abril 2026 - 15:53

EN VIVO: Donald Trump activó cuenta regresiva y presiona a Irán para liberar el estrecho de Ormuz

Trump le puso un ultimatum a Irán.&nbsp;

Trump le puso un ultimatum a Irán. 

Por The New Yprk Times

Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con una cuenta regresiva para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. La tensión crece por el impacto global que podría tener un conflicto en uno de los puntos clave del comercio petrolero.

Este paso busca forzar a Teherán a garantizar la libre circulación de buques petroleros en la zona, tras reiteradas tensiones y amenazas que pusieron en riesgo el suministro global. La medida combina advertencias públicas, posibles sanciones adicionales y el despliegue de influencia internacional para aislar a Irán si no cede ante las exigencias.

La presión sobre el estrecho de Ormuz no solo tiene implicancias geopolíticas, sino también económicas, ya que por allí transita una gran parte del petróleo que abastece al mundo. Un eventual bloqueo o conflicto podría disparar los precios de la energía y generar inestabilidad en los mercados.

En este contexto, la cuenta regresiva planteada por Trump funciona como una señal clara de urgencia, buscando una respuesta rápida de Irán mientras aumenta la tensión en una región históricamente marcada por conflictos estratégicos.

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Donald Trump amenaza a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"

trump irán

El mundo se mantiene en vilo mientras espera nuevos movimientos en Medio Oriente este martes, día límite del plazo otorgado por EEUU a Irán para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego. Lejos de desescalar la situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una amenaza final: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".

Desde Washington, la gestión de Trump había otorgado un plazo de diez días en los que las fuerzas militares de EEUU no atacarían instalaciones energéticas iraníes, con el objetivo de llegar a un alto al fuego y un acuerdo por la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Guerra en Medio Oriente: tras las amenazas de Donald Trump, Irán asegura que cortó todos los canales de comunicación con EEUU

En una jornada marcada por el aumento de amenazas entre ambos bandos, Irán advirtió que cortó todos los canales de comunicación con Estados Unidos. Lejos de una desescalada militar, la decisión profundiza el conflicto a horas del fin del plazo otorgado desde Washington para llegar a un acuerdo de alto al fuego y reapertura del estrecho de Ormuz.

Temprano este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, llevó adelante la amenaza más fuerte desde que comenzó el conflicto: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", advirtió a través de un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social.

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El presidente de Irán, a todo o nada contra Donald Trump: "Estamos dispuestos a morir"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, desafió las amenazas de Donald Trump y aseguró que está dispuesto a dar su vida por su país, en el día límite del plazo otorgado por EEUU para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego. El mandatario sostuvo que millones de ciudadanos comparten esa postura frente a posibles agresiones externas.

A través de un mensaje publicado este martes en la red social X, el líder iraní dejó en claro la posición de su gobierno frente a las advertencias estadounidenses. "Más de 14 millones de orgullosos iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Irán", escribió.

En la misma línea, reforzó su compromiso personal con esa causa y no dejó margen para interpretaciones. "Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán", expresó el mandatario, en una declaración que elevó aún más el tono del conflicto.

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Irán desafía el ultimátum de Donald Trump que amenaza con "desatar el infierno" en Medio Oriente

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Irán desafía este martes el ultimátum del presidente de Donald Trump y mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras corre la cuenta regresiva para que se concrete su amenaza de “desatar el infierno” con ataques masivos contra su infraestructura civil y aumenta la incertidumbre global ante una posible escalada sin precedentes del conflicto.

El plazo impuesto por Trump (hasta las 14:00 hora Argentina) colocó al conflicto en una fase crítica. El mandatario advirtió que, si Irán no levantaba el bloqueo en el estrecho de Ormuz, ordenaría destruir puentes y centrales eléctricas en cuestión de horas, en lo que podría convertirse en la mayor escalada de la guerra hasta el momento.

Lejos de ceder, Teherán rechazó las exigencias y respondió con amenazas de represalias contra infraestructura clave de aliados de Estados Unidos en el Golfo. La advertencia no es menor: muchas de esas ciudades dependen completamente de la electricidad y el agua para ser habitables.

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La Guardia Revolucionaria iraní responde a Donald Trump y promete atacar infraestructura de EEUU en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní respondió a las amenazas de Donald Trump y advirtió que escalará el conflicto en toda la región en caso de que el mandatario estadounidense avance con un nuevo ataque, esta vez, a infraestructura civil y energética clave: "Nuestra respuesta se extenderá más allá de la región si el ejército estadounidense cruza nuestras líneas rojas".

La respuesta de Teherán pone en juego una mayor escalada en Medio Oriente, además de afectar aún más el suministro global de petróleo, al prometer ataques sobre infraestructura energética de EEUU ubicada en países aliados, tales como Arabia Saudita o o Emiratos Árabes Unidos.

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EEUU atacó la isla de Kharg: cuáles son riesgos de golpear este enclave iraní

El ataque fue confirmado por JD Vance e insistió en que las operaciones en la región no representan un cambio en la estrategia estadounidense. El enclave se vincula directamente con la industria de crudo persa.

El ataque fue confirmado por el vice de EEUU JD Vance, quien insistió que las operaciones en la región no representan un cambio en la estrategia estadounidense.

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El ejército de EEUU alcanzó objetivos militares en la isla de Kharg, perteneciente a Irán y ubicada en el golfo Pérsico, como un nuevo paso en medio de la guerra en Medio Oriente. Las ofensivas comenzaron en la noche del lunes y alcanzaron puntos clave como puentes y ferrocarriles. La zona se vincula directamente con la industria de crudo persa, como principal centro de su exportación.

La información trascendió de un funcionario estadounidense, según la CNN, quien añadió que los ataques no iban dirigidos contra instalaciones petroleras. El pasado 13 de marzo el Comando Central de EEUU declaró que ya había alcanzado 90 objetivos, entre ellos “instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares”.

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