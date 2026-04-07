EN VIVO: Donald Trump activó cuenta regresiva y presiona a Irán para liberar el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense Donald Trump reactivó una estrategia de máxima presión sobre Irán al lanzar una cuenta regresiva diplomática y militar centrada en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos para el comercio energético mundial.
Donald Trump amenaza a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"
El mundo se mantiene en vilo mientras espera nuevos movimientos en Medio Oriente este martes, día límite del plazo otorgado por EEUU a Irán para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego. Lejos de desescalar la situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una amenaza final: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".
Desde Washington, la gestión de Trump había otorgado un plazo de diez días en los que las fuerzas militares de EEUU no atacarían instalaciones energéticas iraníes, con el objetivo de llegar a un alto al fuego y un acuerdo por la reapertura del estrecho de Ormuz.
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