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7 de abril 2026 - 20:39

El petróleo WTI se desploma 17% y saltan los futuros de Wall Street tras anuncio de Donald Trump de un alto al fuego

Se desploma el crudo y repuntan los activos financieros tras el anuncio del presidente de EEUU de una tregua con Irán. El mercado descuenta menor riesgo sobre el flujo energético global.

El anuncio se produjo poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

El anuncio se produjo poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Depositphotos

El contrato de futuros del crudo WTI con vencimiento en mayo bajaba 12,04 dólares, o un 16,7%, a u$a94,07 por barril. El barril Brent había cerrado la jornada con una baja del 5,8% hasta los u$s103,42.

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El anuncio se produjo poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Trump afirmó que el acuerdo estaba supeditado a que Irán aceptara suspender su bloqueo del suministro de petróleo y gas a través del estrecho, por el que suelen pasar alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (...) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", escribió Trump en las redes sociales.

"Este será un ALTO EL FUEGO recíproco", afirmó.

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