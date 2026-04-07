Diputados: el oficialismo apura el dictamen por la Ley de Glaciares + Seguir en









La Cámara baja debatirá este martes en plenario la reforma que ya tiene media sanción del Senado. Mientras La Libertad Avanza busca llevarla al recinto, la oposición insiste con un mecanismo vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre los cambios.

Diputados se reunen en comisión por la ley de Glaciares. Mariano Fuchila

La Cámara de Diputados se prepara para una jornada clave en el debate por la reforma de la Ley de Glaciares. Este martes, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales volverán a reunirse en plenario desde las 14, con la intención del oficialismo de firmar dictamen y dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto al día siguiente. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, forma parte de la agenda prioritaria del Gobierno en el Congreso.

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El proyecto impulsado por La Libertad Avanza propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas y en cuáles podrían habilitarse actividades extractivas, especialmente vinculadas a la minería. Ese punto concentra buena parte de las críticas de la oposición y de organizaciones ambientales.

Frente a ese avance, sectores opositores, encabezados por Unión por la Patria, buscan impulsar una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre la reforma. La propuesta se apoya en el artículo 40 de la Constitución y toma como argumento la masiva participación registrada en la audiencia pública de fines de marzo, donde más de 100 mil personas se inscribieron, aunque solo unas 400 pudieron exponer. Desde esos bloques sostienen que, por el impacto ambiental y federal del tema, la decisión no debería resolverse únicamente en el ámbito parlamentario.

GLACIARES CONVOCATORIA Convocatoria a la sesión por la ley de Glaciares. La discusión promete ser una de las más sensibles de la semana legislativa. Detrás del debate técnico sobre glaciares y zonas periglaciares se juega una disputa más amplia entre desarrollo económico, autonomía provincial y protección de recursos estratégicos como el agua.

La sesión por Glaciares reabre la presión opositora sobre el Gobierno en Diputado La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada que promete exceder el debate ambiental. Aunque el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, la oposición aprovechará el recinto para reinstalar los temas que en las últimas semanas golpearon la agenda de la Casa Rosada. Entre ellos, volverán a escena los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

Los bloques opositores impulsarán pedidos de informes e iniciativas de interpelación vinculadas a Adorni, en medio de las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales, el uso de recursos oficiales y su participación en episodios recientes que derivaron en fuerte ruido político. También buscarán sumar al debate el caso de los préstamos millonarios que recibieron dirigentes libertarios, una controversia que ya derivó en presentaciones judiciales y reclamos para revisar las carpetas crediticias y los criterios de otorgamiento. En paralelo, la oposición intentará avanzar con un pronunciamiento para que la Argentina se mantenga al margen de eventuales conflictos bélicos internacionales, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante su reciente gira por Estados Unidos. Más allá de las dificultades numéricas para que estos planteos prosperen, en el Congreso descuentan que la sesión servirá como caja de resonancia de la crisis política que atraviesa el oficialismo. El PRO, por su parte, buscará mantener distancia del caso Adorni y evitar quedar alineado con una ofensiva que, por ahora, no parece reunir los votos necesarios para avanzar.