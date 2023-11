Lanzaron ayer el inédito de Los Beatles “Now and Then”

“Now and Then”, la última canción en la que participan los cuatro Beatles, gracias al rescate permitido por la Inteligencia Artificial (IA) de la voz de John Lennon de una cinta casera, fue lanzada ayer a modo de single, acompañada por “Love Me Do”, el primer corte con el que el grupo se dio a conocer hace 61 años.

“Now and Then” cuenta con una portada especial creada por Ed Ruscha y su publicación fue acompañada por un documental de 12 minutos, escrito y dirigido por Oliver Murray, que narra la historia detrás de esta canción.

El origen del tema se remonta a finales de los `70, cuando en su piso en el Edificio Dakota de Nueva York, John Lennon grabó en una cinta casera, acompañado solo por su piano, este corte y otras dos piezas nuevas: “Real Love” y “Free As a Bird”.

Cuando en 1994 los entonces tres Beatles sobrevivientes trabajaban en la serie “Anthology”, Yoko Ono les facilitó esta grabación para su inclusión.

Bajo la producción del líder de Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, los músicos pudieron añadir una instrumentación e incluso nuevas voces a los tres temas, pero solo lograron editar “Real Love” y “Free As a Bird”. La cinta de origen de “Now and Then” presentaba muchas fallas de sonido que los dispositivos técnicos de la época no lograron sortear, por lo que fue descartada.

Olivia Harrison, la viuda de George, recordó cuando su marido incluyó guitarras a esta canción en 1995 pero “sintió que las cuestiones técnicas con el demo eran insuperables y concluyó que no era posible terminarla a un nivel suficientemente alto según sus estándares”.

Pero cuando en 2019 el director Peter Jackson comenzó a trabajar en las cintas desechadas del documental “Let It Be” para lo que terminó siendo su nueva lectura, “Get Back”, se pudo reflotar la idea de volver sobre “Now and Then”, a partir de los nuevos instrumentos tecnológicos. En esa ocasión se aplicaron la nuevas técnicas de la IA que permitieron aislar cada una de las voces del resto de los ruidos.

Cuando se dio a conocer la noticia de la preparación de esta nueva canción gracias al uso de la IA, se generó una confusión debido a que se pensó que algunas pistas habían sido creadas artificialmente, pero los propios Paul y Ringo aclararon las cosas.

El productor e ingeniero de sonido, Martín Kano, dijo a la prensa que “el uso de la IA aplicada a la música ha llegado en diferentes formas. Una de esas es que hay páginas en internet donde se sube una canción y se puede pedir que separe multitracks: un track de batería, otro de bajo, otro de coros, etc. Esa es la tecnología que han utilizado para poder separar la voz del piano en este caso. Es algo accesible, al alcance de todas las personas”, explicó.

Kano también dio detalles de otro tipo de aplicaciones en las que se carga material de un artista para que la IA haga un “modeado” de la voz, y luego se puede grabar una voz propia cantando cualquier tema, para que la aplicación finalmente genere un corte con esa melodía interpretada por el artista del que realizó el mapeo de su registro.

Ese otro uso que se aplica de manera recreativa -Carlos Gardel interpretando el hit mundialista “Muchachos”, por caso- es lo que creó la confusión en torno del origen de “Now and Then”.