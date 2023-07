Lousteau y J. Macri reaniman la campaña por la jefatura porteña

La pelea por la Ciudad de Buenos Aires inquieta al PRO, que busca retener un ciclo más la administración no solo por ser un distrito clave en el país, sino por la idea de retener su administración en la que está al frente por cuarto período consecutivo.

El senador radical en su acto de lanzamiento del jueves pasado, insistió con que su rival dentro de Juntos por el Cambio no tendría acreditada la residencia en la Ciudad de Buenos Aires y que no conocía el distrito.

“Los porteños merecemos otro respeto, merecemos que quienes quieran gobernarnos conozcan nuestra Ciudad, cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles las que disfrutamos y cuáles son las que se deben resolver...” dijo Lousteau. Le preguntaron, en una entrevista radial, sobre su competidor en las PASO y dijo que “gobernó hasta hace unos días un municipio que tiene el tamaño del barrio de Belgrano y la ciudad tiene 48 barrios”.

En otro sentido dijo que “queremos que la educación pública vuelva a ser la primera opción de todos los porteños” y propuso “sancionar un nuevo Código de Convivencia en el que se establezca cómo transitamos y nos vemos en la Ciudad y el que no lo cumpla que sea penalizado, por ejemplo a los que lleven chicos a los cortes de calles, porque el Estado paga planes para que ellos estén en la Escuela”.

Por otra emisora radial, salió a responderle Jorge Macri, diciendo que “conozco bien esta Ciudad, el que no tiene mucha experiencia en gestión es él. Está bien, no voy a hablar de Lousteau..." dijo el ministro de Larreta y con ironía se preguntó: "¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?”. Así aludió a la resolución que buscó implementar durante la gestión de Cristina de Kirchner siendo su ministro de Economía que desató una profunda división y tenso enfrentamiento en el país.

Durante el acto de lanzamiento como precandidato a jefe porteño, los militantes del radicalismo corearon “¿de qué barrio sos, Jorge Macri?” . Además el propio precandidato insistió en su discurso que “nacimos acá, nos criamos acá, somos orgullosamente porteños. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de esta ciudad. No están en otro municipio de otra provincia y ahora se vienen para acá”. Y Jorge Macri no se quedó atrás. Dijo entonces “no tener dudas” de que la experiencia de gestión del exministro radical se desarrolló en el Banco Provincia (Bapro), como ministro en la gobernación del peronista Felipe Solá y como “creador de una ley muy mala, que sentó las bases del poder que acumuló el kirchnerismo en desmedro del campo, del interior, del federalismo y de los privados...”, como la Resolución 125.

“Yo me preparé en una ciudad vecina, Vicente López, que muchos la sienten como parte de esta Ciudad; van y vienen, venimos y vamos, chicos que estudian de un lado y del otro. Hace dos años que soy parte del equipo de gestión [de la Capital]. Si habla de alguien que la conoce en campaña, estará hablando de otros candidatos, no de mí”, contrastó Macri.