¿Por qué los "Baby Boomers" y la "Generación X" son más resilientes? La ciencia detrás de su fortaleza emocional

Las diferencias entre generaciones no son casualidad: los especialistas explican que están atravesadas por contextos y formas de crianza que marcaron la forma de procesar lo emocional.

La forma en que se atravesaron las dificultades en otras épocas explica las actitudes actuales.

Las diferencias entre generaciones no solo se ven en la forma de comunicarse o en los hábitos, sino también en cómo enfrentan los problemas . Distintos enfoques desde la psicología permiten entender por qué las personas que crecieron en las décadas del 60 y 70 desarrollaron una capacidad particular para adaptarse a situaciones difíciles.

No fue una elección consciente, esta fortaleza emocional se fue construyendo a partir de como crecieron, falta de herramientas emocionales, el contexto social y las exigencias , los hiceron adoptar una manera de vincularse con el mundo diferente a la de las nuevas generaciones.

Las personas que crecieron durante las décadas de los 60 y 70, lo hicieron en un contexto muy distinto al actual. La mayoría no conocia la existían de las herramientas emocionales que hoy están presentes , ni tenian espacios para poder expresar lo que sentían. Al no haber internet, tampoco estaban los foros para hablar sobre una "crianza respetuosa".

Sus vidas estaban marcadas más que nada por: responsabilidades, trabajo y una fuerte idea de que debías ser autosuficiente. Hasta las muestras de amor de padres hacia hijos eran distintas.

En ese contexto, la infancia no estaba pensada como un espacio de contención constante, sino como una etapa en la que había que adaptarse rápidamente a las exigencias del entorno y de sus familias también. Muchas veces, eso significaba tener que resolver problemas por cuenta propia, asumir responsabilidades desde muy temprana edad o aprender a manejar situaciones complejas sin mucha guía.

La falta de comodidad en cuanto a lo emocional y encima sumada a la necesidad de seguir adelante ante cualquier dificultad, fue moldeando una mentalidad resistente que hoy se percibe como una muy diferente si la comparamos con las generaciones más jóvenes.

5325112_ab80_2.jpg Ilustración representativa de la psicología social.

"Duros por propósito": la teoría psicológica de la adaptación al entorno

Desde la psicología, este fenómeno se puede explicar como una forma de adaptación. No se trata de una decisión consciente de ser más duros, sino de una respuesta a las condiciones en las que esas generaciones se desarrollaron.

La teoría psicológica de la adaptación al entorno dice cómo los individuos pueden ajustan sus pensamientos, emociones y comportamientos para gestionar cambios y desafíos, logrando así un equilibrio. Esto se basa en mecanismos de asimilación, para integrar nueva información, y acomodación, que funciona cambiando estructuras mentales, permitiendo la supervivencia y funcionalidad de la persona.

Cuando el entorno no ofrece contención emocional o recursos para procesar lo que se siente, las personas tienden a generar mecanismos propios para seguir adelante. En muchos casos, eso se traduce en:

Mayor tolerancia a la frustración

Independencia

Capacidad para resolver problemas sin depender de otros.

Este tipo de resiliencia también está vinculada a la repetición de situaciones desafiantes, lo que en un principio fue una necesidad se transforma y pasa a ser una característica estable de la personalidad.

Esta "fortaleza" también tiene su lado negativo: la dificultad para expresar emociones o pedir ayuda. Esa una de las consecuencias más visibles de este tipo de adaptación y aun así, se trata de una herramienta que les permitió atravesar momentos complejos con mayor estabilidad.

psicologo.jpg MGC Mutua

El choque generacional: ¿falta de empatía o pragmatismo puro?

Las diferencias entre generaciones suelen hacerse mas obvias o faciles de ver cuando prestamos atención en la forma de enfrentar los problemas y expresar las emociones. Mientras que las generaciones más jóvenes tienden a priorizar el bienestar emocional y la comunicación, los que crecieron en contextos más duros, suelen adoptar una postura práctica.

Esto muchas veces se puede llegar a interpretar como falta de empatía, cuando en realidad responde a algo distinto. Para estas generaciones, resolver el problema suele ser más importante que detenerse a analizar lo que se siente.

El choque aparece cuando estas formas de ver las situaciones y de actuar se cruzan. Una generación que aprendió a seguir sin frenarse ni un segundo para evaluar lo emocional y una que pone en el centro lo que siente y la importancia de expresarlo.

Lejos de ser una cuestión de quién tiene razón, se trata de entender que ambas posturas responden a experiencias de vida diferentes. La resiliencia de unos y la sensibilidad de otros no son opuestas, sino formas distintas de adaptarse.