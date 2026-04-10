Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 10 de abril

El dólar oficial extiende la calma. Este jueves, el mayorista cayó hasta los $1.381, mientras que el blue se mantuvo a $1.390 y el CCL recortó a la zona de los $1.477,36. En paralelo, los bonos repuntaron fuerte y cedió el riesgo país, que perforó los 560 puntos básicos, luego del alto al fuego por dos semanas entre EEUU e Irán. Este viernes, la mirada está puesta en cómo influirá en las cotizaciones la flexibilización del cepo anunciada en la víspera por el BCRA.
El petróleo roza los u$s100 y crece la expectativa en los mercados globales por la negociación en Pakistán
Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, mientras que los mercados europeos ganan terreno durante la última jornada de la semana y sus homólogos luego de que Israel buscara dialogar con el Líbano, lo que aumentó las esperanzas de una tregua en las hostilidades de Medio Oriente y la apertura del estrecho de Ormuz.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,05% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,01%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% a la baja.
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