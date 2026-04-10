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10 de abril 2026 - 08:48

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 10 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial extiende la calma. Este jueves, el mayorista cayó hasta los $1.381, mientras que el blue se mantuvo a $1.390 y el CCL recortó a la zona de los $1.477,36. En paralelo, los bonos repuntaron fuerte y cedió el riesgo país, que perforó los 560 puntos básicos, luego del alto al fuego por dos semanas entre EEUU e Irán. Este viernes, la mirada está puesta en cómo influirá en las cotizaciones la flexibilización del cepo anunciada en la víspera por el BCRA.

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El petróleo roza los u$s100 y crece la expectativa en los mercados globales por la negociación en Pakistán

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, mientras que los mercados europeos ganan terreno durante la última jornada de la semana y sus homólogos luego de que Israel buscara dialogar con el Líbano, lo que aumentó las esperanzas de una tregua en las hostilidades de Medio Oriente y la apertura del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,05% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,01%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% a la baja.

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Las sanciones arancelarias de EEUU vencen en julio: qué hará la Argentina ante el plazo clave

Por Carlos Lamiral

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Aunque el gobierno de Javier Milei haya mostrado como un gran logro el acuerdo de comercio con EEUU firmado en febrero pasado, la realidad es que ese entendimiento no resultó todo lo bueno que esperaba, debido a que las promesas de la administración de Donald Trump de reducción de aranceles para la Argentina no pueden cumplirse.

¿Por qué? El pasado 20 de febrero, la Corte Suprema de EEUU anuló los aumentos de aranceles contra diferentes países efectuados por el Poder Ejecutivo al amparo de una declaración de emergencia que no había pasado por el Congreso. Esa declaración era la que justificaba el “Liberation Day”. Esa norma, ahora anulada, es el fundamento del acuerdo con Argentina. Básicamente, la Corte dice que Donald Trump no tiene facultades para subir o bajar aranceles por decreto, sino que requiere autorización del Poder Legislativo.

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Dólar: el BCRA aprovecha la calma cambiaria y afloja más el cepo para ahorristas y empresas

La autoridad monetaria avanza con alivios para exportadores, empresas y viajeros, en un esquema que busca facilitar operaciones sin desarmar el control de divisas.

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La city debate el financiamiento de la deuda tras la tregua en Medio Oriente: ¿mercado externo o vías alternativas?

Por Solange Rial

El Gobierno no ve por el momento la necesidad de salir a colocar deuda en los mercados internacionales, pero también encuentra dificultades para conseguir los dólares por otras vías. Las compras en el MLC, cada vez más relevantes.

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