Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 10 de abril

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El petróleo roza los u$s100 y crece la expectativa en los mercados globales por la negociación en Pakistán

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, mientras que los mercados europeos ganan terreno durante la última jornada de la semana y sus homólogos luego de que Israel buscara dialogar con el Líbano, lo que aumentó las esperanzas de una tregua en las hostilidades de Medio Oriente y la apertura del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,05% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,01%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% a la baja.

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