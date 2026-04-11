ANSES mantiene a disposición de sus beneficiarios una plataforma de Atención Virtual, diseñada para realizar trámites clave sin la necesidad de asistir presencialmente a las oficinas. Este sistema permite gestionar una amplia variedad de solicitudes relacionadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y obra social.
Guía ANSES 2026: cómo realizar todos tus trámites desde la web de Atención Virtual
El organismo previsional brinda acceso a una plataforma exclusiva para sus beneficiarios, en donde se pueden registrar tanto cuestiones legales como datos personales.
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La herramienta busca optimizar los procesos administrativos, ofreciendo a los usuarios la comodidad de resolver sus gestiones desde una computadora o dispositivo móvil.
¿Qué es la Atención Virtual de ANSES y qué trámites puedo hacer?
La Atención Virtual de ANSES es un canal digital que centraliza una gran cantidad de gestiones, permitiendo a los usuarios resolver sus trámites de manera ágil y segura. Entre las opciones disponibles, se destacan:
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Jubilaciones y pensiones: incluye trámites de alta complejidad, como el reconocimiento de servicios, el retiro por invalidez y el reajuste de haberes por fallo judicial. También se pueden gestionar reclamos por beneficios no cobrados, solicitudes de pensión honorífica para Veteranos de Guerra y la rehabilitación del cobro de haberes suspendidos.
Asignaciones familiares: los beneficiarios pueden tramitar asignaciones por maternidad, nacimiento, adopción o matrimonio, así como también solicitar autorizaciones para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad y realizar reclamos por impagos.
Obra social: los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de cambiar su obra social, modificar el grupo familiar a cargo y presentar la Declaración Jurada de Salud bajo el Decreto 300/97.
Prestación por Desempleo: quienes se encuentran en situación de cese laboral pueden solicitar este beneficio o su suspensión en caso de reingresar al mercado laboral.
Actualización de datos: los usuarios pueden acreditar o modificar datos personales y familiares, un paso esencial para acceder a cualquier prestación del organismo.
Trámites especiales: incluye el subsidio de contención familiar por fallecimiento de un jubilado, la gestión del impuesto a las ganancias para residentes en el exterior y la solicitud de la Prestación Mensual de Oncopediatría. Además, el sistema contempla leyes específicas, como la 27.549 (pensión por COVID) y la 27.675 (jubilación para casos de HIV y Hepatitis B y C).
Requisitos clave para ingresar al sistema desde tu celular o PC
Para acceder a la Atención Virtual de ANSES, los beneficiarios deben cumplir con dos requisitos fundamentales. Primero, es crucial que cuenten con un número de CUIL, que actúa a modo de identificador único e indispensable para ingresar al sistema y realizar cualquier trámite.
Además, se debe contar con una clave de la Seguridad Social. En caso de no poseerla, el usuario puede generarla en el momento a través de la plataforma. Este paso garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos personales.
El sistema está diseñado para funcionar en días hábiles, desde las 0 hasta las 20 horas, lo que brinda flexibilidad a quienes tienen obligaciones laborales o personales durante el día. La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea una PC, tablet o celular.
Paso a paso: cómo iniciar una jubilación o pensión de forma digital
Iniciar el trámite de jubilación o pensión a través de la Atención Virtual de ANSES consta de un proceso sencillo, que sigue estos pasos:
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Ingresar a la plataforma: el usuario debe acceder al sitio oficial de ANSES y seleccionar la opción "Iniciar atención".
Seleccionar el trámite: dentro del menú, debe elegir la opción correspondiente a jubilaciones o pensiones.
Verificar datos personales: el sistema solicitará confirmar la exactitud de la información personal registrada.
Confirmar el inicio del trámite: una vez validados los datos, el usuario debe confirmar el inicio de la gestión.
Seguir los pasos indicados: el sistema guiará al usuario a través de los pasos específicos según el tipo de trámite seleccionado, como el reconocimiento de servicios o el retiro por invalidez.
Cargar documentación adicional: si el trámite lo requiere, el usuario deberá subir la documentación solicitada, como certificados médicos o históricos laborales.
Cómo subir la documentación y fotos del DNI correctamente
Subir la documentación y las fotos del DNI de manera correcta es esencial para evitar retrasos en la aprobación de los trámites. Para esto, ANSES establece los siguientes lineamientos:
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Formato de los archivos: las fotos y documentos deben subirse en formatos JPEG, PDF o PNG, según lo especificado por el sistema.
Calidad de las imágenes: las fotos del DNI y los documentos deben ser claras y legibles. Se recomienda utilizar una buena iluminación y evitar sombras o reflejos que puedan dificultar la lectura de los datos.
Tamaño de los archivos: cada archivo no debe superar el límite de tamaño establecido por la plataforma, generalmente entre 2 MB y 5 MB por documento.
Documentación completa: asegurarse de subir todos los documentos requeridos para el trámite seleccionado. Por ejemplo, en el caso de una jubilación, pueden solicitarse historiales laborales, certificados de aportes y documentos de identidad.
Revisión antes del envío: antes de finalizar, el usuario debe verificar que todos los archivos estén correctamente cargados y que la información sea precisa.
El cumplimiento de estos pasos garantiza que el trámite se procese sin inconvenientes, permitiendo a ANSES validar la información de manera eficiente y otorgar las prestaciones correspondientes en el menor tiempo posible.
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