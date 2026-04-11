Guía ANSES 2026: cómo realizar todos tus trámites desde la web de Atención Virtual + Seguir en









El organismo previsional brinda acceso a una plataforma exclusiva para sus beneficiarios, en donde se pueden registrar tanto cuestiones legales como datos personales.

ANSES cuenta con una plataforma de asistencia virtual para todos sus afiliados.

ANSES mantiene a disposición de sus beneficiarios una plataforma de Atención Virtual, diseñada para realizar trámites clave sin la necesidad de asistir presencialmente a las oficinas. Este sistema permite gestionar una amplia variedad de solicitudes relacionadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y obra social.

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La herramienta busca optimizar los procesos administrativos, ofreciendo a los usuarios la comodidad de resolver sus gestiones desde una computadora o dispositivo móvil.

ANSES pension por fallecimiento ¿Qué es la Atención Virtual de ANSES y qué trámites puedo hacer? La Atención Virtual de ANSES es un canal digital que centraliza una gran cantidad de gestiones, permitiendo a los usuarios resolver sus trámites de manera ágil y segura. Entre las opciones disponibles, se destacan:

Jubilaciones y pensiones : incluye trámites de alta complejidad, como el reconocimiento de servicios , el retiro por invalidez y el reajuste de haberes por fallo judicial . También se pueden gestionar reclamos por beneficios no cobrados , solicitudes de pensión honorífica para Veteranos de Guerra y la rehabilitación del cobro de haberes suspendidos .

Asignaciones familiares : los beneficiarios pueden tramitar asignaciones por maternidad , nacimiento , adopción o matrimonio , así como también solicitar autorizaciones para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad y realizar reclamos por impagos.

Obra social : los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de cambiar su obra social , modificar el grupo familiar a cargo y presentar la Declaración Jurada de Salud bajo el Decreto 300/97.

Prestación por Desempleo : quienes se encuentran en situación de cese laboral pueden solicitar este beneficio o su suspensión en caso de reingresar al mercado laboral.

Actualización de datos : los usuarios pueden acreditar o modificar datos personales y familiares , un paso esencial para acceder a cualquier prestación del organismo.

Trámites especiales: incluye el subsidio de contención familiar por fallecimiento de un jubilado, la gestión del impuesto a las ganancias para residentes en el exterior y la solicitud de la Prestación Mensual de Oncopediatría. Además, el sistema contempla leyes específicas, como la 27.549 (pensión por COVID) y la 27.675 (jubilación para casos de HIV y Hepatitis B y C). Requisitos clave para ingresar al sistema desde tu celular o PC MI ANSES.webp Para acceder a la Atención Virtual de ANSES, los beneficiarios deben cumplir con dos requisitos fundamentales. Primero, es crucial que cuenten con un número de CUIL, que actúa a modo de identificador único e indispensable para ingresar al sistema y realizar cualquier trámite.

Además, se debe contar con una clave de la Seguridad Social. En caso de no poseerla, el usuario puede generarla en el momento a través de la plataforma. Este paso garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos personales.

El sistema está diseñado para funcionar en días hábiles, desde las 0 hasta las 20 horas, lo que brinda flexibilidad a quienes tienen obligaciones laborales o personales durante el día. La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea una PC, tablet o celular. Paso a paso: cómo iniciar una jubilación o pensión de forma digital jubilados-tramite-ipsjpg.webp Trámite de jubilación por edad avanzada. IPS. Iniciar el trámite de jubilación o pensión a través de la Atención Virtual de ANSES consta de un proceso sencillo, que sigue estos pasos: Ingresar a la plataforma: el usuario debe acceder al sitio oficial de ANSES y seleccionar la opción "Iniciar atención". Seleccionar el trámite: dentro del menú, debe elegir la opción correspondiente a jubilaciones o pensiones. Verificar datos personales: el sistema solicitará confirmar la exactitud de la información personal registrada. Confirmar el inicio del trámite: una vez validados los datos, el usuario debe confirmar el inicio de la gestión. Seguir los pasos indicados: el sistema guiará al usuario a través de los pasos específicos según el tipo de trámite seleccionado, como el reconocimiento de servicios o el retiro por invalidez. Cargar documentación adicional: si el trámite lo requiere, el usuario deberá subir la documentación solicitada, como certificados médicos o históricos laborales. Cómo subir la documentación y fotos del DNI correctamente anses página.png Subir la documentación y las fotos del DNI de manera correcta es esencial para evitar retrasos en la aprobación de los trámites. Para esto, ANSES establece los siguientes lineamientos: Formato de los archivos : las fotos y documentos deben subirse en formatos JPEG, PDF o PNG , según lo especificado por el sistema.

Calidad de las imágenes : las fotos del DNI y los documentos deben ser claras y legibles . Se recomienda utilizar una buena iluminación y evitar sombras o reflejos que puedan dificultar la lectura de los datos.

Tamaño de los archivos : cada archivo no debe superar el límite de tamaño establecido por la plataforma, generalmente entre 2 MB y 5 MB por documento.

Documentación completa : asegurarse de subir todos los documentos requeridos para el trámite seleccionado. Por ejemplo, en el caso de una jubilación, pueden solicitarse historiales laborales, certificados de aportes y documentos de identidad .

Revisión antes del envío: antes de finalizar, el usuario debe verificar que todos los archivos estén correctamente cargados y que la información sea precisa. El cumplimiento de estos pasos garantiza que el trámite se procese sin inconvenientes, permitiendo a ANSES validar la información de manera eficiente y otorgar las prestaciones correspondientes en el menor tiempo posible.

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