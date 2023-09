Macri no tendrá cargos

El expresidente Mauricio Macri adelantó que no formará parte de ningún Gobierno en referencia al recambio del próximo 10 de diciembre. “No voy a integrar ningún gobierno”, dijo en el ascensor que lo llevaba a la salida del hotel Libertador. Fue más preciso aún, “si hubiera querido (un cargo) me hubiera presentando (a las elecciones)”.De esta manera reforzó la respuesta que dio a la última pregunta: ¿Competiría en un futuro para un segundo mandato? “La verdad no proyecto tan lejos y donde estoy que me llevó un enorme trabajo interno, un enorme desprendimiento porque más de uno te dice “vamos por la revancha”, contó. “Estoy convencido de que hay que terminar con los personalismos en la Argentina que es lo que explica, en parte, nuestros problemas”, aseveró. Con estos dos conceptos concluyó su presentación en el almuerzo organizado por el Rotary Club Buenos Aires. Su participación en los tradicionales encuentros que organizan los rotarios despertó interés ya que más de 160 empresarios que lo escucharon con atención.