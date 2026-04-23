El bitcoin retrocede y el conflicto en Oriente Medio presiona al mercado cripto

El BTC retrocede cerca de 2% y el ETH resigna más de 3%, arrastrados por la tensión geopolítica y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Pese al contexto adverso, señales institucionales alimentan expectativas alcistas.

El mercado de criptomonedas opera en rojo. El bitcoin (BTC) cede alrededor del 1,6% y se ubica en torno a los u$s77.700, luego de haber rozado los u$s79.500 el miércoles. El ethereum (ETH) retrocede hasta un 3,6% y busca sostener el nivel de los u$s2.300.

El resto de las altcoins sigue la misma tendencia : XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) y Monero (XMR), entre otras, acumulan caídas de hasta 3,6% en las últimas 24 horas. La excepción es el token Memecore (M), que avanza más del 2,5% en el día y acumula una suba superior al 60% en la semana.

La jornada del miércoles había mostrado una cara bien distinta para las acciones vinculadas al sector . Strategy —el mayor tenedor corporativo de BTC— trepó un 10%; Circle Internet, emisor de stablecoins, ganó un 9%; y el exchange Coinbase avanzó un 6%. Los mineros MARA Holdings y Riot Platforms también cerraron al alza, entre 6% y 7%.

El telón de fondo sigue siendo el conflicto en Medio Oriente . Donald Trump extendió el alto el fuego de forma indefinida , pero mantuvo el bloqueo del estrecho de Ormuz . Irán, por su parte, continuó interceptando embarcaciones que intentaban cruzar la vía sin autorización.

Desde Rabobank advirtieron que, aun con un acuerdo de paz, la normalización del comercio podría extenderse hasta el cuarto trimestre, dada la necesidad de proceder con el desminado de la zona. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) fue contundente: "Nos enfrentamos a la mayor amenaza energética de la historia".

Señales mixtas desde el mercado

Sin embargo, no todo son malas noticias para el ecosistema cripto. Los ETF spot de bitcoin en EE.UU. registraron entradas netas de alrededor de u$s1.400 millones en la última semana, "una de las mejores desde enero", según BTC Markets. Strategy sumó 34.164 BTC a su cartera, elevando sus tenencias totales por encima de los u$s2.540 millones.

Además, firmas como Charles Schwab, Goldman Sachs y Morgan Stanley continúan ampliando su exposición al activo a través de servicios de trading y productos estructurados. En Asia, Hong Kong avanza en su posicionamiento como hub regional de activos digitales.

Los datos on-chain también aportan señales de interés: las reservas de BTC en exchanges cayeron a unos 2,21 millones de unidades, el nivel más bajo en siete años.