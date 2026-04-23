Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en mayo 2026 y cómo quedó la paritaria

El sector aguarda por una nueva convocatoria paritaria. Conocé como quedó la escala salarial y que pasará con el bono adicional.

A la espera de una nueva negociación paritaria , la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dejó formalizados los valores del salario básico correspondientes a mayo de 2026 para el personal doméstico .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El último ajuste del sector había sido definido mediante la Resolución 2/2025. Allí se dispuso una recomposición total del 3%, aplicada en dos tramos consecutivos y acompañada por el pago de sumas extraordinarias según la carga horaria.

En concreto, el esquema contempló una suba del 1,5% en febrero , tomando como referencia los mínimos de enero, y otro 1,5% adicional en marzo , ya calculado sobre los valores previamente actualizados. El acuerdo fue sellado el 24 de febrero durante una sesión plenaria ordinaria de la CNTCP, con participación de representantes de trabajadores, empleadores y el Estado.

Con retiro: $3.807,86 por hora; $466.154,678 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros)

$3.599,87 por hora; $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

Con retiro: $3.599,87 por hora; $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $4.012,14 por hora; $505.578,35 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.348,33 por hora; $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.599,87 por hora; $455.160,14 mensual.

Qué pasa con el bono extraordinario que se abonó en marzo-abril

En paralelo al salario mensual, durante abril —por los haberes de marzo— se liquidó una suma no remunerativa por única vez, diferenciada según la cantidad de horas trabajadas.

Para jornadas de hasta 12 horas semanales, el monto fue de $8.000. En el rango de entre 12 y 16 horas, ascendió a $11.500. En tanto, quienes superan las 16 horas semanales o se desempeñan sin retiro percibieron $20.000. Por ahora, esa suma extraordinaria no tuvo continuidad automática para mayo.

Qué adicionales son obligatorios además del sueldo básico

El ingreso final no se limita al básico de cada categoría. Existen componentes adicionales que deben ser liquidados de manera obligatoria por el empleador.

Uno de ellos es la antigüedad, que implica un adicional del 1% por cada año trabajado en el mismo hogar. Así, por ejemplo, una empleada con cinco años de servicio suma un 5% sobre su salario base.

A esto puede sumarse el plus por zona desfavorable, equivalente al 30%, aunque su aplicación depende de la ubicación geográfica y no rige en todo el país.

Finalmente, se deben contemplar los aportes y contribuciones, que varían en función de la carga horaria y forman parte de las obligaciones legales del empleador.