Manrique (Smata), candidato a diputado, desafía: "Discutamos una reforma laboral"







El dirigente mencionó, entre los temas que se podrían debatir, “un salario mínimo que no esté por debajo de la línea de la pobreza”.

Mario Manrique

El sindicalista mecánico Mario Manrique (Smata), precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, recogió el guante de la oposición e invitó a una discusión por una reforma laboral “que no quite derechos” a los trabajadores. El dirigente, que se reivindicó como “candidato del movimiento obrero”, mencionó entre los tópicos a debatir “un salario mínimo que no esté por debajo de la línea de la pobreza”, así como “un plan general de creación de puestos de trabajo, de recuperación del poder adquisitivo” y el Impuesto a las Ganancias.

“La refoma laboral no me asusta. Si quieren discutir una reforma vamos a discutirla y a reformar la ley laboral para mejorarle la vida a los laburantes, no una reforma que nos quite derechos. Si tenemos la mayoría en la Cámara (baja) vamos a discutirla”, desafió el dirigente, número dos de Smata e integrante del Frente Sindical por el Modelo Nacional. En diálogo con AM 530, Manrique recordó que en el gremio mecánico “hay 70 convenios” colectivos como dato para refutar el argumento según el cual la normativa laboral es caduca.

El gremialista quedó anotado en el tercer lugar de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la nómina del oficialismo que encabeza la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi. Si bien es el dirigente sindical mejor posicionado en el cierre de listas, evitó presentarse como un postulante de la CGT -con cuya conducción suele rivalizar- y en cambio priorizó su pertenencia al Smata y al Fresimona. “Soy un hombre del Movimiento Obrero y ahí no podemos estar fragmentados por la política. Mi candidatura no es de un sector, es de los trabajadores...”, apuntó.

Manrique caracterizó la elección de este año como una instancia en la que “se juega todo lo soberano” y “dos estilos de país para la eternidad”. En ese sentido criticó a la oposición por la gestión económica de Cambiemos y dijo que “la deuda no se contrajo para la campaña sino para perder la soberanía de las riquezas y poner a la población en una explotación permanente”.

A continuación admitió que el Frente de Todos no cumplió con sus compromisos de mejora de la calidad de vida de la población y dijo que “es jodido tener la heladera vacía, no llegar a fin de mes” pero advirtió que “también es jodido votar contra los propios intereses”. “Votar con bronca es votar al verdugo. La derecha es votar contra los propios intereses. Pero también la derecha basa su campaña en que la gente no concurra a las urnas...”, analizó. “Tenemos que empezar a traccionar y a diagramar un plan general de creación de puestos de trabajo, de recuperación de poder adquisitivo, de Impuesto a las Ganancias; el Movimiento Obrero deberá sentarse a pensar alternativas realizables para presentarle a nuestro candidato a Presidente”, enumeró Manrique, quien defendió además el reclamo de la suma fija para todos los trabajadores sostenido por el kirchnerismo pese a la negativa cerrada de Alberto Fernández y la CGT en los últimos años.