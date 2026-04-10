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10 de abril 2026 - 18:23

El dólar blue encadenó 7 jornadas sin subas y ya acumula en el año una baja de casi 10%

El billete paralelo anotó su mayor baja semanal desde febrero y se sostiene por debajo de los $1.400.

El dólar paralelo volvió a cotizar estable este viernes.

El dólar paralelo volvió a cotizar estable este viernes.

Depositphotos

El dólar blue cerró este viernes a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal mantiene su cotización estable desde el martes, pero encadenó su séptima jornada sin subas. En el año, la caída acumulada llegó al 9,2% ($140).

Por otro lado, también registró la mayor baja semanal desde febrero al retroceder $15 (-1,1%) y extendió la brecha con el tipo de cambio mayorista al 1,5%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 10 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.813,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.473,47, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.302,31, según Binance.

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