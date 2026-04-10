El dólar blue cerró este viernes a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal mantiene su cotización estable desde el martes, pero encadenó su séptima jornada sin subas. En el año, la caída acumulada llegó al 9,2% ($140).
El dólar blue encadenó 7 jornadas sin subas y ya acumula en el año una baja de casi 10%
El billete paralelo anotó su mayor baja semanal desde febrero y se sostiene por debajo de los $1.400.
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Por otro lado, también registró la mayor baja semanal desde febrero al retroceder $15 (-1,1%) y extendió la brecha con el tipo de cambio mayorista al 1,5%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 10 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 10 de abril
El dólar CCL cerró a $1.473,47 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 10 de abril
El dólar MEP cerró a $1.412,50 y la brecha con el dólar oficial es de 3,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.813,5.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.473,47, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.302,31, según Binance.
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