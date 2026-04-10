El dólar blue encadenó 7 jornadas sin subas y ya acumula en el año una baja de casi 10%

El billete paralelo anotó su mayor baja semanal desde febrero y se sostiene por debajo de los $1.400.

El dólar paralelo volvió a cotizar estable este viernes.

El dólar blue cerró este viernes a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, el billete informal mantiene su cotización estable desde el martes, pero encadenó su séptima jornada sin subas. En el año, la caída acumulada llegó al 9,2% ($140) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, también registró la mayor baja semanal desde febrero al retroceder $15 (-1,1%) y extendió la brecha con el tipo de cambio mayorista al 1,5%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.473,47 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,6% .

El dólar MEP cerró a $1.412,50 y la brecha con el dólar oficial es de 3,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.813,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.473,47, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.302,31, según Binance.