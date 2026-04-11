El silencioso cerebro detrás de una franquicia que generó 100 mil millones de dólares: quién creó Pokémon

Todo empezó con la curiosa afición de un niño, que dio origen a una de las franquicias más rentables de la historia.

Muchos se preguntan cuál es la franquicia que más miles de millones de dólares mueve alrededor del mundo. Para algunos, Star Wars o los superhéroes de Marvel e incluso Harry Potter serían los candidatos a serlo, pero lejos están del verdadero líder mundial: Pokémon.

Con un concepto sencillo, Satoshi Tajiri logró llevar su pasión de la infancia a algo mucho más grande. Inicialmente, era una apuesta arriesgada que contó con un apoyo clave y, sin quererlo, consiguió convertirse en un gigante de la industria , compitiendo y superando a cualquier rival que se le presentara.

Satoshi Tajiri es el responsable de presentarle al mundo al ratón amarillo que conquistó los hogares de millones de niños. Pero lejos estaba de pensar que su afición de pequeño sería la inspiración necesaria para crear todo un universo, que al día de hoy busca sorprender a sus fanáticos con nuevos lanzamientos.

Tajiri creció en Machida, un suburbio que en su época de niñez era rural y se ubica en las afueras de Tokio . Según relatan las historias de su lugar de origen, su afición era cazar y coleccionar insectos , pero una vez que llegó la urbanización, su pasión se vio relegada.

Ante este panorama, se volcó hacia algo nuevo: los videojuegos. Pero no solo le gustaba jugar, también quiso aprender y comprender cómo funcionan, con la ilusión de algún día poder crear uno propio. De esta manera, a los 16 años decidió fundar Game Freak , en un principio como una revista sobre el mundo gamer .

El joven artista Ken Sugimori se contactó con él para sumarse a la revista cuando la conoció. Con el tiempo, pasaron de opinar o hablar de videojuegos a crear un estudio que los desarrolle. Con las consolas de Nintendo, llegaría el click final que le dio vida a Pokémon: la Game Boy de Nintendo y su cable de conexión, el cual lo hizo imaginar como un camino para transferir insectos.

Ese fue el concepto para que nazca la idea. Llamada en un principio “Capsule Monsters”, tomó seis años terminar de darle forma, aunque a la compañía no le convencía su idea. Pero con el aval de Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros y considerado “el padre de los videojuegos”, tuvieron la oportunidad de que Game Freak saque a la luz en 1996 “Pokémon Rojo” y “Pokémon Verde”.

Pokémon Rojo Retro Consola 64 Pokémon Rojo y Verde fueron los juegos que le dieron vida a este universo, que no tardó en expanderse. Retro Consola 64

Cuántos millones generó Pokémon

El juego no tuvo el éxito que se esperaba, aunque tampoco fue un fracaso rotundo. Pero algo llamó la atención en los niños: se rumoreaba que dentro del mismo había una criatura secreta y oculta dentro del código: Mew.

Solo se podía conseguir interactuando con otros jugadores, por fallos técnicos o eventos especiales, y eso marcó la diferencia y empezó a obligar a todos a tener su Game Boy y el cartucho de Pokémon.

La explosión en Japón no tardó en llegar, pero nadie esperaba que sobrepase el país y se instale en todo el mundo. Esto llevó a que Nintendo no se quede quieta y busque expandir aún más este universo: juegos de cartas coleccionables, un manga y finalmente la serie animada, que para 1998 llegó a Estados Unidos consolidada por el videojuego que ya jugaban todos para ese entonces.

Si bien en occidente el protagonista es conocido como Ash, en Japón el nombre del niño que viaja junto al ratón amarillo llamado Pikachu es Satoshi, inspirado en su creador. Con la mascota oficial de la franquicia, fue superando rivales que parecían invencibles como Star Wars, el mismo Mario Bros y a Marvel y DC, que tenían figuras como Spiderman o Superman.

Solo los videojuegos le reportaron a The Pokémon Company 35 mil millones de dólares, sumado a los 78 mil millones que llegan por parte de los diferentes productos que se comercializan. A todo esto, hay que agregarle una tercera forma de generar ganancias que nació en 2024: el juego de cartas coleccionables para celulares, que permite 1,3 mil millones de ingresos a Nintendo y Game Freak.

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De cuánto es el patrimonio de Satoshi Tajiri

Actualmente, se estima que Satoshi Tajiri posee un patrimonio neto de 500 millones de dólares. Es fundador y presidente de Game Freak, aunque no posee el 100% de Pokémon pese a ser la mente maestra detrás de la idea. La misma está controlada por su empresa, Nintendo y Creatures Inc., que componen a The Pokémon Company, la cual gestiona toda la marca a nivel mundial.

Pese a su rotundo éxito, Tajiri no se muestra al público. No hay imágenes de su rostro ni entrevistas en las que se lo vea y, para el público, es una cara completamente desconocida. Incluso en Game Freak, muchos no saben quién es, pero al día de hoy sigue muy involucrado con su creación, que parece haber encontrado la receta para un formato inagotable y que se renueva constantemente.