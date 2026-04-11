Alarma en las escuelas: amenazas, armas y vínculos preocupantes exponen una escalada de violencia entre alumnos

Alumnos de 10, 13 y 14 años protagonizaron distintos hecho violentos. Río Negro, Salta y la provincia de Buenos Aires fueron los escenario de los hechos.

Tres recientes episodios en distintas provincias del país encendieron las alarmas sobre el crecimiento de la violencia escolar y la aparición de conductas cada vez más extremas entre estudiantes. Los hechos ocurrieron en Salta, la provincia de Buenos Aires y Río Negro , y pusieron en evidencia un patrón que preocupa tanto a las autoridades como a las familias.

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El caso más impactante se registró en la escuela Fray Francisco Victoria , ubicada en Embarcación , donde un alumno de 10 años ingresó con un cuchillo y amenazó a su maestra y a sus compañeros de quinto grado.

Según informaron medios como UVC Canal 10 y El Tribuno, la docente logró desarmar al menor luego de que este la amenazara con apuñalarla. Las autoridades activaron de inmediato un protocolo interno para resguardar a los estudiantes y dar aviso a los padres.

El antecedente generó aún más preocupación: “El año pasado habría llevado un arma de aire comprimido, además de protagonizar otros episodios como escupir el pizarrón y mantener actitudes agresivas con sus compañeros”.

Un alumno de 10 años ingresó con un cuchillo y amenazó a su maestra y a sus compañeros de quinto grado.

Tras el hecho, las familias solicitaron la intervención de la Fiscalía y de la Asesoría de Menores e Incapaces de la zona para investigar el episodio.

Amenazas de un alumno en La Matanza

En paralelo, en Aldo Bonzi, un adolescente de 15 años amenazó a sus excompañeros del colegio Domingo Savio, asegurando que planeaba asesinarlos.

El joven, identificado como S.P.Y., quedó bajo medidas de seguridad tras la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Durante la investigación, se detectó un dato alarmante: el adolescente participaba en la comunidad True Crime Community, la misma en la que estaba involucrado el autor del crimen de un estudiante de 13 años en Santa Fe.

Los mensajes hallados en su celular, tras el peritaje, evidenciaron el vínculo con ese entorno digital de origen violento.

Amenazas de muerte en plena clase en Río Negro

Un tercer episodio ocurrió en el colegio Estación Limay, en Cipolletti, donde un alumno de 14 años lanzó amenazas de muerte durante el horario de clases.

“Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos”, indicaron fuentes cercanas a la institución al medio LM Cipolletti, en una frase que preocupo a docentes, autoridades y padres.

WhatsApp Image 2026-04-11 at 1.51.12 PM En Río Negro, un alumno lanzó amenazas de muerte durante el horario de clases. G Maps

La situación provocó pánico entre los estudiantes, quienes alertaron a sus familias. En pocos minutos, padres y madres se acercaron masivamente al establecimiento para retirar a sus hijos.

La dirección activó el protocolo de resguardo, mientras que la intervención quedó a cargo de la Policía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Un patrón que preocupa

Los tres casos, ocurridos en un corto período de tiempo, muestran elementos en común: amenazas graves, presencia o intención de uso de armas, antecedentes de conductas violentas y, en algunos casos, vínculos con entornos digitales que promueven o amplifican este tipo de comportamientos.

Además, estos episodios se produjeron días después de un hecho extremo en Santa Fe, donde un joven armado ingresó a un colegio y asesinó a un estudiante, lo que profundizó la preocupación social.

La reiteración de estos hechos reabre el debate sobre el rol de la escuela como espacio de contención, la salud mental adolescente, el impacto de las redes sociales y la necesidad de intervención temprana.

Mientras las instituciones activan protocolos y las autoridades judiciales intervienen, el desafío de fondo sigue siendo prevenir que estas situaciones escalen hacia hechos irreversibles en un contexto donde la violencia juvenil muestra señales de crecimiento preocupante.